2015年3月12日黄金外汇行情解读

博客时间：9:42:39（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日我们说金价不会受周二的下引线的影响，还会继续下探周支撑1150，实盘走出来结果金价走低至1147，并以1155.47收盘，收锤子阴线，同样昨日也带有下阴线，也同样这根下引线对于今天的空头没有什么改变作用，空头照旧延续走势，继续下探月线支撑1131，也就是去年的低点，并有可能突破这个价位，刷出新低，理由是周线的macd还是强势看空，加上月线macd的死叉，所以强势行情不猜底，底部遥遥无期。

操作思路：上方阻力1165下方支撑1150、1131；

1. 黄金稳健等反弹不破1165做空，止损1168看1147.9、1131；

2. 黄金升破1165做多，止损1162看1200；

3. 白银不破15.62附近做空，止损15.94看15.27、14.59；

4. 美加不破1.2730做多，止损1.27，看1.2781、1.2796、1.2832；

5. 美日121.46做多，止损121.3看121.88、124.1；

6. 澳元观望；

7. 欧元不破1.0607做空，止损1.0635看1.0305；

8. 英镑不破1.4965做空，止损1.5024看1.4812；

9. 美瑞升破1.0107做多，止损0.9998看1.0289；

10. 美指99.68做多，止损99看100.3。