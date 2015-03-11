2015年3月11日黄金外汇行情解读
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2015年3月11日黄金外汇行情解读

11 三月 2015, 05:13
weiliang Li
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2015年3月11日黄金外汇行情解读

博客时间9:28:27本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日收下引线较长的小阴线，这没有任何意义，只能说日内还存在继续下跌的可能，但是macd动能不足，dif与dea有产生金叉的可能，下跌的空间也不会太大，4小时图上，金价在1161存在支撑，但如果白盘不能反弹上去，随着时间的推移，就会对多头很不利。

操作思路上方阻力1204.23、1182.14下方支撑1161、1150、1147.9；

1. 黄金稳健等反弹1171.8做空，止损1176.5看1163.7、1150、1147.9；

2. 黄金不破1155做多，止损1150看1179.5、1182、1190；

3. 白银不破15.74附近，止损15.9415.6； 

4. 美加不破1.2654，止损1.26，看1.2748

5. 美日121.11，止损120.5看127.72、121.88、124.1； 

6. 澳元0.7635做空，止损0.7682看0.6564

7. 欧元跌破1.0746，止损1.078601.0305

8. 英镑不破1.5082，止损1.50241.5288

9. 美瑞0.9981做空，止损0.9998看0.9838；

10. 美指98.32做多，止损98看98.73。

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