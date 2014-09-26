2014年9月26日黄金外汇行情解读

博客时间：7:52:12（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日的带尾中阳线，扭转了金价日线级别下跌的走势，这极有可能为下周也带来反弹的动力，今天是周末，所以今天的收线又将是下周的指引线，今天1221.87的得失很重要，稳健的建议观望，超短的只有在1223下做空，若金价站稳1221，那么空单就要及时放弃，另外还要关注1213得失，虽然昨天是企稳了，也有可能再去测试。

市场分析：【美联储费舍尔：可能在明年春季加息】达拉斯联储主席理查德费舍尔（Richard Fisher）周四对外表示，美联储可能最早在2015年春季开始加息，这一时间点早于市场预期。

【美联储洛克哈特：决策声明用语会在10月会议有变化】亚特兰大联储主席丹尼斯-洛克哈特（Dennis Lockhart）周四表示，随着债券采购项目的结束，美联储的货币政策声明可以肯定会在10月会议中出现变化。

【俄罗斯酝酿法案允许扣押外国资产】根据一项法律草案，俄罗斯法庭将被允许冻结或扣押在俄罗斯境内的外国资产，拟以此回击西方国家因乌克兰冲突问题对俄罗斯实施的制裁。该草案还将允许资产在海外司法管辖区被冻结的个人向俄罗斯政府申请国家赔偿。

【俄罗斯央行称2014年通胀率或超7.5%】俄罗斯央行行长纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）周四表示，今年俄罗斯的消费物价通货膨胀率可能将超过7.5%。

【乌克兰称领土完全收复前不应停止对俄制裁】乌克兰总统波罗申科周四表示，发生在东部地区的，与分离主义分子武装冲突的最糟糕时期已经结束，现在他必须关注国内改革，为下个月的议会选举以及最终加入欧盟做好准备。

【中国与西班牙签署40亿美元商业协议】在西班牙首相马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）周四访华期间，中国和西班牙签署了总价值大约为32亿欧元（约合40亿美元）的商业协议，此次拉霍伊访华的目的是为西班牙经济争取支持。

【富时称接近于将A股纳入基准指数】指数计算金融机构富时指数有限公司（FTSE）的一名高级分析师表示，该公司已经比以前更加接近于接纳中国A股进入其基准指数，原因是A股在一项资格测试中已满足9个标准中的7个。

盘面分析：日线收带尾下影的中阳线，ma6转头向上，macd继续上涨，dif与dea看多，四小时k线大阳后继续上涨，ma6有上穿ma26的动机，macd继续上涨，dif上行，dea上行，白盘会接着昨晚尾盘的上冲继续上攻1232。

操作思路：看空趋势肯定，上方压力1232.1、1245.24、1256.59下方支撑1213.97、1209.83、1206.69。

1. 黄金不破1223做多，止损1218，看1232、1247。

2. 黄金不破1247做空，止损1256，看1232、1223、1213。

3. 白银17.44附近做多，止损17.32看18.32

4. 美加1.1117做空，止损1.1126，看1.1055。

5. 美日108.56做多，止损108.24看110。

6. 澳元0.8878做多，止损0.8772看0.8881。

7. 欧元1.2713做多，止损1.2660看1.2784。

8. 英镑1.6290做多 ，止损1.6253，看1.6399.

9. 美瑞0.9467做空，止损0.9508看0.9415。

10. 美元兑人民币6.14做空，止损6.15看6.13。

11. 美指85.25做多，止损84.99看85.58、。