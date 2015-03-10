2015年3月10日黄金外汇行情解读

博客时间：9:29:23（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日非农数据的消化期，习惯性行情，没有好评价的，日线macd筑底，金价没有收阳，横盘震荡，出现日线级别的背离，指标需要继续修复，更高的反弹是看不到了，最多也只是1179.5-1180了，4小时的macd阳线，dif与dea走势看多，日内还会有反弹，这样看来短期是不会有太多跌幅的，那么本周就难免是个窄幅震荡的走势罢了。

操作思路：上方阻力1204.23、1186.47下方支撑1163.7、1147.9；

1. 黄金稳健等反弹1179.5做空，止损1186.5看1163.7、1147.9；

2. 黄金不破1165做多，止损1163.5看1179.5、1186；

3. 白银不破15.7附近做多，止损15.45看16.01；

4. 美加不破1.2608做多，止损1.2586，看1.2650、1.2748；

5. 美日121.36做多，止损120.8看124.1；

6. 澳元观望；

7. 欧元跌破1.0822做空，止损1.0920看1.0305；

8. 英镑不破1.5082做多，止损1.5024看1.5288；

9. 美瑞0.9815做多，止损0.9796看0.9981；

10. 美指97.77做多，止损97.31看98.32。