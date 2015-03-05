2015年3月5日黄金外汇行情解读

博客时间：12:29:58（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:非农前的老调，震荡，很无聊，与上个交易日一样，最后收盘还是在1202上方，尽管是两头影线相等，支撑依然是得到有效验证，macd还在0轴上方，趋势线dif与dea保持看多，4小时ma26走平，震荡摆不脱，macd当前收阳，震荡区间1198-1220。

操作思路：上方阻力1219.11、1232.33、1248.26下方支撑1200、1196.38、1185.49；

1. 黄金不破1202.22做多，止损1196看1219、1238、1248；

2. 黄金不破1220做空，止损1225看1209、1189；

3. 白银不破16.32附近做空，止损16.40看16.06、15.80；

4. 美加1.2547做空，止损1.2560，看1.2402、1.1707；

5. 美日观望；

6. 澳元观望；

7. 欧元跌破1.1061做空，止损1.1097看1.0350；

8. 英镑跌破1.5251做空，止损1.5284看1.5218、1.4984；

9. 美瑞0.9644做多，止损0.9631看0.9981；