2015年3月2日黄金外汇行情解读

博客时间：8:48:57（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:时间过得很快，春节后的第一个非农将在本周公布，上一周金价上试1219未果，回落1210处收盘，日线收阳，MA6向MA26靠近，macd支持多头，但是1219是周线的分水岭，由于周线macd目前还是看空形式，这里得防着点；早上澳大利亚、日本、中国公布的数据利好黄金，引发黄金一波上冲，但这目前只能是做区间整理看待。

操作思路：上方阻力1219.11、1232.33、1248.26下方支撑1200、1196.38、1185.49；

1. 黄金不破1206.47做多，止损1203看1219、1238、1248；

2. 白银16.32附近做多，止损16.06看16.53、17.06；

3. 美加1.2517做空，止损1.2560，看1.2402、1.1707；

4. 美日观望；

5. 澳元观望；

6. 欧元1.1218做空，止损1.1245看1.1097、1.0350；

7. 英镑1.5449做空，止损1.5466看1.5251；

8. 美瑞0.9551做多，止损0.9531看0.9981；