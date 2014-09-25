2014年9月25日黄金外汇行情解读

博客时间：8:25:13（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天在手倒垂阴线，这再次确认了下跌走势还将继续，奥巴马的态度转化让人感到世界局势暂时稳定，小日本犯傻无非是被奥巴马牵着鼻子走，有中国在，俄罗斯的亚洲计划不会失败，相信韩国也是，而小日本则是自讨无趣，最终把自己往绝路上逼，对日元会引起一波拉升，黄金日内继续高空，本周破1200。

市场分析：【美联储官员呼吁改变维持超低利率“相当长时间”用语】克利夫兰联储主席洛瑞塔-梅斯特（Loretta Mester）周三表示，美联储应该重新考虑如何使用维持超低利率“相当长时间”这样一个关键性的决策用语。

【奥巴马谴责俄罗斯 但称停火持续或解除制裁】美国总统奥巴马周三在联合国大会发表讲话，期间谴责俄罗斯在乌克兰的“以强权充公理”的行动，并警告说，全世界必须协调一致抗击从埃博拉疫情到伊斯兰国在内的多重威胁。奥巴马还说，目前在乌克兰的停火提供了一个和平的机会，如果俄罗斯能让这种状态持续下去，美国将会解除制裁措施。

【日本扩大对俄罗斯制裁 俄方称深感失望】日本政府周三宣布，将因为俄罗斯与乌克兰当前动荡局面的关联而强化对该国的制裁，相关措施即日生效；俄罗斯方面随即回应，对日本实施新一轮制裁的决定感到失望，并称这证明了日本根本没有能力制定独立的外交政策。

【世界银行：俄罗斯经济因西方制裁遭受重创】世界银行周三在其俄罗斯经济报告上表示，俄罗斯经济活动已经因挥之不去的结构性问题以及企业和消费者双方在2013年的等待和观望的态度遭受打击。

盘面分析：日线收倒垂小阴线，金价跌破1215.17，ma6与ma26关系看空状态正常，macd虽增长，但很疲弱，dif与dea也处于不支持看空走势，日内会对1215进行争夺，关注此位置，四小时ma6与ma26死叉，看空，macd下跌，dif与dea支持看空，综合来看今日走势无疑看空为主。

操作思路：看空趋势肯定，上方压力1215.89、12、1217.48、1220.2、1225下方支撑1208.03、1200、1180。

1. 黄金不破1215做空，止损1218，看1214.14、1213.7、1210、1180。

2. 黄金跌破1208.26，可在1210做空，止损1215，看1200、1180。

3. 白银17.67附近做空，止损17.98看17.49、17.44、17.32

4. 美加1.1055做多，止损1.1045，看1.1117。

5. 美日109.05做多，止损108.8看110。

6. 澳元0.8892做空，止损0.8929看0.8658。

7. 欧元1.2787做空，止损1.2817看1.2754、1.2660。

8. 英镑1.6368做空 ，止损1..6392，看1.6176.

9. 美瑞0.9450做多，止损0.9433看0.9750。

10. 美元兑人民币6.14做空，止损6.15看6.13。

11. 美指85做多，止损84.99看85.2、。