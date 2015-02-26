多因素压制 资金面紧平衡

春节后首个交易日，银行间货币市场主流资金利率虽然普降，但融资难度未见下降，资金面仍呈现紧平衡格局。市场人士指出，短期流动性压力较多，考虑到节后现金回流仍需时日、央行扶助力度有待观察，未来几日资金紧平衡局面或将持续。

25日银行间质押式回购市场上，存款类机构隔夜、7天回购加权平均利率分别下跌22BP、8BP，收报3.26%、4.73%；中等期限的14天回购加权平均利率微升2BP至4.88%，21天品种下行27BP至5.05%。不过，据交易员称，当日大行资金供给规模依然有限，资金加权利率走低主要受到开盘价影响。例如，隔夜回购利率开盘报3.2%，盘中最高成交至4.5%，收盘亦高企于3.60%。

另据WIND统计，2月24日、25日分别有550亿元央行逆回购和600亿元国库现金定存到期。市场人士表示，受假期影响，这两项到期工具实际在25日合计抽离1150亿元资金，对银行体系流动性影响不小。此外，25日是存款准备金例行调整日，26日又将有1250亿元央行逆回购到期，且商业银行很快面临月末考核，因而短期资金面将持续承压。

从资金来源看，近日人民币持续贬值反映外汇占款难有显著回升，节后现金回流虽值得期待但仍需一定时间，在此背景下，央行扶持力度继续成为市场关注的焦点。据交易员称，央行周三同时开展了正逆回购和央票询量，而从历史经验看，央行在春节前投放、节后回笼资金也符合惯例，因此央行本周公开市场操作情况仍有待观察。总体而言，短期内资金面有望延续紧平衡状态，而随着现金回流规模逐渐增大，整体流动性有望在3月初得到实质性好转。