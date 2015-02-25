2015年2月25日黄金外汇行情解读
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2015年2月25日黄金外汇行情解读

25 二月 2015, 07:02
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间10:22:57本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:耶伦在听证会上措辞含糊，不过他强调了一点，无论如何都不代表近期会有加息，或者有激发加息的信号，这使得黄金在1190获得支撑再次反弹突破1200，日内如果能在1200企稳，，这后市还会有一波反弹，本周关键阻力位1219

操作思路上方阻力1219.11、1248.26下方支撑1200、1196.38、1185.49；

1. 黄金反弹1219.11附近做，止损1223看1206.47、1200、1196；

2. 黄金不破1206.47，止损1203看1219、1238、1248；

3. 白银16.32附近，止损16.0616.53、17.06； 

4. 美加1.2394，止损1.2361，看1.2578

5. 美日118.46附近做，止损118.29，看119.66； 

6. 澳元0.7850，止损0.78360.7959

7. 欧元1.1430，止损1.14491.1297、1258

8. 英镑1.5460，止损1.54521.5536

9. 美瑞0.9516做空，止损0.9531看0.9451、0.9386、0.9310；

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