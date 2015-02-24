2015年2月24日黄金外汇行情解读

博客时间：8:37:35（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日金价走过山车，既创了月内新低1189.24，又创日内新高1210.11最后以1203收盘，日k线收十字星，下引线偏长，收盘价位于1202支撑位上方，macd在0轴附近震荡，日线方向不明，不过昨日k线有早晨星嫌疑，今日走势对后市的研判至关重要，如果今日能站上MA6线，那么本周有见1220可能，不然昨日k线只不过是一个继跌形态，金价或有更低点。

操作思路：上方阻力1212.93、1209.63、1206.47下方支撑1200、1196.38、1185.49；

1. 黄金反弹1212.93附近做空，止损1216看1206.47、1200、1196；

2. 黄金不破1206.47做空，止损1210看1200、1196、1185；

3. 黄金跌破1200做空，止损1206看1185；

4. 白银16.32附近做多，止损16.06看116.53、17.06；

5. 美加1.2547做多，止损1.2528，看1.2696、1.2795；

6. 美日观望；

7. 澳元0.7840做空，止损0.7858看0.7804、0.7766；

8. 欧元1.1360做空，止损1.1449看1.1297、1258；

9. 英镑1.5410做多，止损1.5348看1.5516；

10. 美瑞0.9508做多，止损0.451看0.9516、0.9534、0.9759；