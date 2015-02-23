2015年2月23日黄金外汇行情解读

博客时间：8:31:46（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周金价空头成功突破1219，并收盘于1201.69，收成中阴线，MA6拐头向下，macd收阴dif向下穿过0轴，趋势看空；日图由于周五金价空头再度击穿1209，并试探1197支撑，最后1201的收盘位置显示出，金价多头走势疲弱，空头偏强势，MA6与MA26关系看空，macd在0轴弱势震荡，金价依然处于整理阶段；4小时图显示1202短期支撑依然有效，白盘消息数据较少，金价走势不明朗，欧美盘关注1212.93和1206.47两个位置的阻力。

操作思路：上方阻力1212.93、1209.63、1206.47下方支撑1200、1196.38、1185.49；

1. 黄金反弹1212.93附近做空，止损1216看1206.47、1200、1196；

2. 黄金不破1206.47做空，止损1210看1200、1196、1185；

3. 黄金跌破1200做空，止损1206看1185；

4. 白银16.42附近做空，止损16.77看15.92；

5. 美加1.2436做多，止损1.2404，看1.2547、1.2696、1.2795；

6. 美日119.04做空，止损120，看118.73、118.39；

7. 澳元0.7838做空，止损0.7858看0.7804、0.7766；

8. 欧元1.1430做空，止损1.1449看1.1297；

9. 英镑1.542做空，止损1.5478看1.5214；

10. 美瑞0.9386做多，止损0.9350看0.9516、0.9534；