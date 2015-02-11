苹果市值破7000亿 创美国历史记录

据美国2月10报道，本身就市值庞大的苹果公司，近日股价又迎来新一轮增长，再次创财经新记录，成为美国第一家市值超过7000亿的公司。

据称，2月10日，苹果公司股值涨至122.02美元，涨幅1.9%，比去年相比，同比暴涨60%。作为大型公司，如此巨幅增长掀起评估热潮。据称，苹果公司市值达到7107亿美元，与市值为3854亿美元排名第二的美国石油巨头——埃克森美孚公司相比，前者几乎是后者两倍。

美国投资银行BTIG分析师沃尔特·皮塞克表示，苹果创纪录的收入带来创纪录的市值，不足为奇。苹果2014年第四季度利润超过180亿美元，标普指数以及道.琼斯指数均表明，苹果单季度收益已创纪录。此外，根据标准普尔资本智商(S&P Capital IQ)的数据以及标准普尔指数道琼斯指数的数据，苹果是美国历史上第一家市值接近甚至超过7000亿美元的公司。

根据标准普尔资本智商(S&P Capital IQ)的数据，苹果于2012年1月首次打破4000亿美元的市值上限，此后仅仅35天，苹果就于2012年2月29日，市值突破5000亿美元。随后的170天，2012年8月17日，其市值再次打破6000亿美元市值上限。

一些分析师认为苹果股值走势太高，并提出预警。但是总体来看，分析师认为这一销售巨头势不可挡，它似乎有魔力让消费者自愿掏腰包购买其高价产品。