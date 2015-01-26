苹果公司接受中国全面安全审查 领先外国科技巨头

据中国之声《央广新闻》报道，外界针对苹果公司产品安全性的质疑由来已久。有媒体近日报道称，苹果公司已经接受中国对该公司产品进行全面安全审查的要求，以确保该公司能在中国继续销售其硬件产品。

有媒体近日报道，去年12月赴美考察期间，国家互联网信息办公室主任鲁炜曾经和苹果公司的CEO蒂姆·库克会面，库克对中方表示，愿意配合中国对于苹果产品进行网络安全评估，报告称鲁炜在考察苹果公司位于硅谷的总部时强调，中国对苹果等高科技产品一视同仁，市场开放，但前提是苹果公司必须要保证中国消费者的信息安全和隐私，并且维护中国国家安全。

消息人士透露，鲁炜与库克的会谈重点是苹果产品在中国地区的安全保障问题。库克恩在会谈当中表示，愿意接受中国对于iPhone、iPad和iMac等产品的网络安全评估，他还否认有关苹果产品会给第三方提供后门和数据的说法，说苹果公司会全力配合中国对其产品进行网络安全评估，确保用户在使用过程当中感到安全可靠。

分析人士认为，库克的表态说明，苹果成为首个愿意接受中国官方网络安全审查的外国科技巨头，而这一点其实也并不乏经济考量。外媒预计，苹果预计会在本周宣布该公司去年在中国销售的iPhone数量首次超过了在美国本土的销量。分析师估计这家美国高科技集团的iPhone销量之所以出现这样一个转折，一方面是因为该公司去年通过合众国移动签署的协议，加大了在中国市场的地盘，另外一方面则是由于10月苹果在中国发布了最新款的iPhone6手机，网络安全专家审议表示，中国基于主权原则对于进入本国市场的苹果产品进行网络安全审查，符合国际通行惯例。