GTAT股价暴跌92%

今天是钱，明日成纸。这就是资本市场真实的写照。GTAT日前宣布破产，股价瞬间从11美元跌到0.8美元，暴跌92.76%。这给A股投资者上了最生动的一课，“股市有风险，投资需谨慎”的警示在此刻变得异常确定。

其实，当投资者惊魂未定，并表现出对于市场极大敬畏的同时，心里肯定也有疑问：在美股映射下，GTAT的暴跌是否意味着蓝宝石概念的梦碎？A股蓝宝石概念股短期内又将如何演绎呢？

GTAT暴跌92%

北京时间10月6日晚间消息，苹果公司蓝宝石玻璃合作伙GTAT宣布，已自愿申请破产保护。当日GTAT股价一泻千里，盘中暴跌92%以上。

分析人士认为，今年9月初苹果发布会上并未如外界所期望的那样在高端机型应用蓝宝石屏幕，这使得市场寄予厚望蓝宝石供应商 “很受伤”， GTAT蓝宝石业务遭受重创是此次公司申请破产保护、股价暴跌的主要原因。

GTAT是苹果的蓝宝石玻璃合作厂商。双方去年11月达成一项价值5.78亿美元的合作协议，在亚利桑那州合建一座蓝宝石工厂。这笔资金采用分期付款方式支付，如果亚利桑那州工厂实现了预期运营目标，GTAT将在10月底获得苹果最后一笔1.39亿美元的款项。

从GTAT二季度的财报看来，在蓝宝石玻璃业务的带动下，公司的营收、利润和利润率都达到了 2013Q3 以来的新高。蓝宝石玻璃业务在公司三大业务（其他两项是光伏材料、多晶硅）中的比重直线上升。

而在此前，市场对于公司蓝宝石业务也普遍表示乐观。从GTAT与苹果合资组建蓝宝石玻璃屏生产厂的计划公布到今年9月9日苹果发布新一代iphone，GTAT股价在9个月的时间里上涨了一倍多。但由于苹果iPhone 6手机并未采用GTAT的蓝宝石玻璃，截至上周五收盘，GTAT的股票累计大跌36%。

实际上，苹果给 GTAT 的钱除了合作建厂的那5.78 亿美元，还有一部分来自于今年 3 月 29 日苹果和 GTAT 签订的采购订单，这部分订单从 2015 年开始锁定 GTAT 为期五年的产能，但作为条件，GTAT 必须满足苹果对于产量和质量的要求。市场猜测，GTAT可能是在产能和质量上出现了问题。

据悉，GTAT的多家子公司也提出了破产申请。截至9月29日，公司拥有的现金流仅8500万美元，而GTAT的公司资产与负债却超过了10亿美元。

对A股影响

美股对于A股的映射日益明显。当然这种映射效应除了表现在涨幅较大的板块，也在下跌的板块中有所体现。此次蓝宝石提供商GTAT宣布破产，是否意味着A股蓝宝石概念也将面临着灾难呢？

实际上，虽然新一代iphone没有使用蓝宝石，但不可否认的是，硬度更好的蓝宝石屏幕是智能设备发展的方向。对于蓝宝石的长期发展前景，仍有业内人士看好。

海通证券之前表示，iPhone6并未配备蓝宝石产品，可能对蓝宝石产业链短期有一定打击，长期看蓝宝石将取得较好的发展。

同时，此次GTAT申请破产并非放弃蓝宝石，而是借此融资解决资金困局，对于有梦想的中国企业，正是出手收购的好机会。

根据GTAT公司总裁兼首席执行官Tom Gutierrez称，GTAT提交破产申请并不意味着我们将会停止业务运营，而是希望借此获得一个继续执行商业计划、维持公司多元化业务的运营以及改善资产负债表的机会。

国金证券赵乾明也表示，今年前有PLUG，现有GTAT，看美股映射来推A股的各位，除了涨会映射，跌也会映射。不过和单纯只是讲故事的PIUG不同，GTAT跌下来还是有被收购价值的。

不过，有市场人士也表示，GTAT从11跌至0.8美元，A股蓝宝石概率股或许也将再劫难逃。一方面，GTAT属破产后的崩盘，而A股相关概念股则属利好不能兑现，性质不同，下跌空间也将不同，但短期急跌是大概率。另一方面，蓝宝石概念股在没有新的利好机会出台前持续低迷的趋势不会改变。

国内涉及蓝宝石生产的9家上市公司：露笑科技、东晶电子、天龙光电、中环股份、晶盛机电、天通股份、三安光电、安泰科技、水晶光电。