苹果收购导航公司 加紧布局地图业务

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苹果日前确认收购美国一家初创科技企业Coherent导航公司，后者主要研发高精度GPS技术。业内人士认为，此次收购有望大幅提升苹果的地图业务实力。作为重要的流量入口，增强地图和导航业务对于苹果而言至关重要。
持续完善地图业务
资料显示，Coherent导航公司成立于2008年，成员主要由斯坦福大学和康奈尔大学的工程师组成。
Coherent导航公司的重点研究领域之一是高完整性GPS（iGPS）技术。该技术能够通过连接传统的地球中间轨道GPS卫星和低轨道的提供语音和数据的铱星，提高信号的精确度、完整性和抗阻能力。传统GPS技术的定位通常精确到米，而iGPS技术有望提供精确到厘米的位置信息。
苹果未披露收购细节。该公司一名发言人表示苹果会根据业务发展的需求，适时收购一些科技类公司。
Coherent导航公司只是苹果近几年为扩充地图业务而进行的多宗收购中的最新一项。2012年，苹果在iOS 6中去掉谷歌地图，推出自行开发的苹果地图Maps。但由于技艺不精，Maps在使用过程中出现多起“误导”事故，甚至有用户因导航错误而身陷困境，被迫请求救援。地图业务出师不利，迫使苹果解雇了iOS地图软件开发负责人理查德·威廉姆森，以及已经为苹果效力十五年之久的iOS负责人斯科特·福斯特，苹果CEO库克也因此公开致歉。
为改善自身地图功能，并与谷歌地图展开竞争，苹果自2013年开始展开一系列收购活动，WiFi室内定位初创公司WiFiSlam、商业地理位置数据库提供商Locationary、商业地图服务公司BroadMap，以及公共交通app开发商HopStop和Embark相继被苹果收入囊中。
抢占重要流量入口
业内人士认为，增强地图和导航业务对苹果公司至关重要。在移动互联网时代，地图是重要的流量入口，无论是广告、社交、电商，都可以通过地图提供结合位置、周边特性的产品和服务。作为互联网生态系统提供商之一，苹果要想满足用户的更多需求，必须提供精确的位置信息服务。
此外据外媒此前报道，苹果正在秘密研发具有自动驾驶功能的电动汽车，并成立了数百人的庞大研发队伍。分析人士表示，实现自动驾驶的重要前提就是具备高精度的GPS定位和导航服务。此外高精确度的导航服务也适用于苹果智能家居平台。
尽管苹果一直在推进地图业务，导航技术也有所完善，但与行业领先的谷歌地图、诺基亚地图等相比仍存在较大的差距。不过最新消息称，苹果可能会在自有地图软件中增加与谷歌地图类似的街景服务。此外据外媒报道称，诺基亚正寻求转让旗下的地图和导航业务，苹果是潜在竞购者之一。
此前的2008年，诺基亚收购了地图服务公司NAVTEQ。除了在诺基亚手机上内置这个地图服务外，诺基亚还将该技术用到汽车导航、微软Bing地图和亚马逊平板电脑Kindlle Fire上的地图中，成为地图导航市场上的重要领军者之一。
持续完善地图业务
资料显示，Coherent导航公司成立于2008年，成员主要由斯坦福大学和康奈尔大学的工程师组成。
Coherent导航公司的重点研究领域之一是高完整性GPS（iGPS）技术。该技术能够通过连接传统的地球中间轨道GPS卫星和低轨道的提供语音和数据的铱星，提高信号的精确度、完整性和抗阻能力。传统GPS技术的定位通常精确到米，而iGPS技术有望提供精确到厘米的位置信息。
苹果未披露收购细节。该公司一名发言人表示苹果会根据业务发展的需求，适时收购一些科技类公司。
Coherent导航公司只是苹果近几年为扩充地图业务而进行的多宗收购中的最新一项。2012年，苹果在iOS 6中去掉谷歌地图，推出自行开发的苹果地图Maps。但由于技艺不精，Maps在使用过程中出现多起“误导”事故，甚至有用户因导航错误而身陷困境，被迫请求救援。地图业务出师不利，迫使苹果解雇了iOS地图软件开发负责人理查德·威廉姆森，以及已经为苹果效力十五年之久的iOS负责人斯科特·福斯特，苹果CEO库克也因此公开致歉。
为改善自身地图功能，并与谷歌地图展开竞争，苹果自2013年开始展开一系列收购活动，WiFi室内定位初创公司WiFiSlam、商业地理位置数据库提供商Locationary、商业地图服务公司BroadMap，以及公共交通app开发商HopStop和Embark相继被苹果收入囊中。
抢占重要流量入口
业内人士认为，增强地图和导航业务对苹果公司至关重要。在移动互联网时代，地图是重要的流量入口，无论是广告、社交、电商，都可以通过地图提供结合位置、周边特性的产品和服务。作为互联网生态系统提供商之一，苹果要想满足用户的更多需求，必须提供精确的位置信息服务。
此外据外媒此前报道，苹果正在秘密研发具有自动驾驶功能的电动汽车，并成立了数百人的庞大研发队伍。分析人士表示，实现自动驾驶的重要前提就是具备高精度的GPS定位和导航服务。此外高精确度的导航服务也适用于苹果智能家居平台。
尽管苹果一直在推进地图业务，导航技术也有所完善，但与行业领先的谷歌地图、诺基亚地图等相比仍存在较大的差距。不过最新消息称，苹果可能会在自有地图软件中增加与谷歌地图类似的街景服务。此外据外媒报道称，诺基亚正寻求转让旗下的地图和导航业务，苹果是潜在竞购者之一。
此前的2008年，诺基亚收购了地图服务公司NAVTEQ。除了在诺基亚手机上内置这个地图服务外，诺基亚还将该技术用到汽车导航、微软Bing地图和亚马逊平板电脑Kindlle Fire上的地图中，成为地图导航市场上的重要领军者之一。