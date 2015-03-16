Apple Watch高价策略的后果:69%美国人表示不买

苹果公司在北京时间3月10日的春季发布会发布万众瞩目的Apple Watch几天后，路透社发布一份市场调查数据，数据显示即使已经有了明确的Apple Watch销售时间，69%的美国人对购买Apple Watch不感兴趣，也就是说和发布之前相比，不喜欢Apple Watch的还是不喜欢，有购买意愿的人可能少于预期。

Apple Watch发布后，分析师和市场的关注点都在于其高昂的售价是否会抑制销售，苹果公司进入奢侈品领域的尝试能否成功？

发布会5天后的调查显示：22%的人感兴趣，47%的人不感兴趣，6%的人不确定

回顾苹果几大产品线的定价策略

iPhone和iPad的售价都低于预期，故而在早期极大的促进了销售业绩。iPhone在手机中的定价并不便宜，在美国199美元的合约价看起来“便宜”是因为运营商给苹果公司提供了补贴，所以iPhone历代产品的利润率在50%-60%。

乔布斯5年前发布iPad时，市场对售价的预期是1000美元，而苹果公司直接定价为499美元，相当于分析师和市场预期的一半，出乎所有人的预期的“便宜”以及易用性，让iPad成为苹果第二畅销的产品，iPad改变了平板电脑市场，并快速占有了市场，某种程度上对于苹果全线产品的品牌确立和销售有推动作用，不过利润率低是iPad的一个硬伤。

苹果很明显将Apple Watch定位为奢侈品

Apple Watch在2014年苹果秋季发布会上首次亮相以来，市场就一直在猜测其价格，从159美元到2000美元不等，当苹果公司公布350美元至10000美元的定价后，消费者需要确定的是Apple Watch是否值得等待购买？投资者需求确定的是Apple Watch对于苹果公司的业绩是否有帮助？

苹果公司很明显将Apple Watch定位为奢侈品，根据尺寸和表带类型的不同，Apple Watch运动版和普通版的定价从349美元到1099美元，中位价格超过700美元，中位价格比市场已有竞争对手的智能手表高出一倍多(竞争对手包括Moto、三星、LG等，现在瑞士手表业都要造智能手表了).

据摩根大通估计，Apple Watch的利润率将在39%至44%之间，Apple Watch黄金版的利润率毫无疑问在50%以上甚至更高，Apple Watch轻松成为苹果公司利润率最高产品。

苹果一直是高端电子消费品的定位，因此Apple Watch定价策略也不是特别出乎预料。不过分析师对于销售数据的预测变得更难，经济学原理还是会发挥其作用，现在看来投资者需要等待的时间更长些，才能看到Apple Watch对于苹果业绩的作用。

投资者现在担心高定价会限制消费者频繁升级

Apple Watch的销售数据将成为影响苹果下半年股价的重要因素，投资者现在担心高定价会限制消费者频繁升级，即使喜欢黄金版的“土豪”，也不可能支撑其Apple Watch的全部销售，因为分析师本来的预期是Apple Watch在2016年的收入达到120亿美元，整个智能手表产业现在不过10亿美元，瑞士手表产业也不过600亿美元。果粉毫无疑问能够使Apple Watch成为销量最好的智能手表，不过iPhone用户之外的消费者才是决定因素。

路透社的市场调查数据中有一项利好的是，目前没有iPhone的被调查者中有13%的人表示会为了Apple Watch购买一部iPhone。因为Apple Watch需配合iPhone使用，所以Apple Watch的用户群被天然限制在现有客户群中，Apple Watch反过来带动iPhone的销售自然是好事。现在不知道苹果和运营商是否会利用消费者的这一需求来推动iPhone+Apple Watch套装的销售，不过运营商应该不会提供补贴给Apple Watch.

Strategy Analytics公司预测在2015年底苹果公司在全球智能手表市场占有率将超过一半，市场预期的销售从800万只到3200万只不等，而2014年智能手表的销量只有约460万只。现在看来，Apple Watch能否取得更大的成功取决于有吸引力的应用，游戏还是其他任何有助于提升效率的应用现在成为研发人员的重点。

高定价背后的商机

创业公司Lumoid看到了Apple Watch高定价背后的商机，宣布提供Apple Watch租赁服务，运动版的费用为每天45美元。如果用户试用后决定购买，则只需要支付25美元每天的费用。Lumoid公司此前还为Fitbit、Jawbone和Garmin等可穿戴设备提供先试后买服务。

不过聪明的人们也不要想钻空子，Lumoid公司只提供运动版和标准版的Apple Watch试用，价格高达1万美元的“黄金土豪版”Apple Watch Edition是不提供试用的。