为何Apple Watch走向颓败？

尽管Apple Watch在发布之前就经历了好几年的宣传，但目前看起来似乎是要彻底地失败了。早在Apple Watch发布后不久，就有预测消息称其将来的销售业绩未必能超过预期——这可是个不祥的征兆。

北京时间7月13日消息，根据第三方分析机构公布的最新调研报告显示，与正式发布时相比，Apple Watch的销量已下降了90%——这可是见大事，因为这意味着该设备在其早期用户中的口碑并不好——更不用说竞争对手Fitbit在可穿戴设备这一领域中销量比苹果公司要高了。虽则苹果公司可能足已碾压某些像 Pebble的这类小型智能手表企业，但其智能手表产品还不足以颠覆更大的穿戴设备市场。

数百万的销量听起来还过得去，但它却没能如期望的那样带来惊喜。想象一下，假如iPad发布数月后，它还卖不过Windows平板的某些机型——要说的是，几个月之后销量便急剧下滑，真的不是一个好现象。

Apple Watch销售会否出现反弹，两年内如iPad那样破亿，或者用三年时间赶上iPhone？时间是有的，但未必能达到这些数额。即便是给予慷慨的误差算法，苹果这款设备在可穿戴设备领域里也未算得上什么。

那为什么会这样呢？

1、它就是没那么好使

早期的评论充满了探索的批评，以及关于用户为什么想拥有一款Apple Watch的复杂陈词。部分媒体指出，Apple Watch技术性能不佳，也缺乏有意义的应用程序。甚至有许多评论指出：并不适合所有人。

在Apple Watch发布之前就有许多开发者抱怨道，苹果公司在手表的功能设置方面太急功近利。大概是为了保护手表电池的有限寿命，应用在iPhone上运行，传感器和触控反应Taptic Engine被禁止……苹果公司已经发布了一个新的SDK来弥补这些缺陷，提高应用程序的体验，然而并没有多大作用。

从用户体验的角度来看，苹果还没有弄清楚用户在与设备交互的过程中，真正想要什么。试想一下，设备包含四种类型的通知：一是“匆匆一瞥”，二是短时阅读的通知，三是长时间阅读的通知，还有另一种是只在表盘突然弹出的数字。其中部分是用户需要的信息，部分是提示用户打开iPhone上的应用的通知。这里面没有一个可以表明苹果清楚怎样才是用户使用其发明的完美方式。尽管有三种不同类型的触摸界面——基础的触屏交互、压感触控、Digital Crown旋钮——该智能手表很大程度上还是依赖其语音识别助手Siri。

2、并没有想象中那么时尚

虽然至少还有碧昂斯戴着土豪金版的Apple Watch登上了头条，但这也许也是暗中赞助的。

名人效应的减弱或许是销售遇冷的一个因素。不是因为手表有什么问题，而是因为苹果并不是能对时尚免疫的企业——时尚的浪潮比你iPhone两年一次的升级周期要快得多了。也许 Apple Watch也有个引人注目的时刻，但到了如今，即使算不上俗气，也是“嘥气（劳而无功）”

不过，Apple Watch也不是珠宝首饰，能够起怎样的衬托作用。假使你不是每天都佩戴劳力士，这也没什么。只是假若你不是每天都佩戴苹果表，你将如何插手邮件、证明自己的身份或者完成移动支付？由于Apple Watch已取代了部分手机功能，某种程度上说，它必须每天佩戴。

3、苹果考虑的，并不是用户体验

所有这一切缺陷的根本在于：这是一个目光短浅的工业设计的杰作。微芯片至于曲面玻璃下方像维可牢一样帮助固定，如此表面的处理导致的是其忽视了软件方面的经验。而最后讽刺的是，苹果称其软件经验能够帮助解决日常佩戴中令人失望的使用体验。

看着 Apple Watch，你会看到digital crown旋钮色情的画面，这还不止，所购买的Apple Watch的硬件只有一个款式，软件外观几乎没有审美可言。苹果甚至还没把这款电子表开放给第三方，而即使开放了，为了保住可怜的电池，苹果依然会让Apple Watch表面看起来像坏掉一样。

Apple Watch的颓势是因为其销售执行上去了，设计没跟上。至于实用性，它用起来不方便，也没有解决实质性问题。而时尚方面，这是科技产品，本质是永恒的，但它也着实没有跟上节奏飞快的时尚。其实，正如香奈儿的格言：流行稍纵即逝，但风格永存。

不管苹果是否需要完善以上所有问题才能换来一击，但至少应解决其中一个。但到了那时，它看起来似乎还是那样“并不适合所有人”，改变不了“鸡肋”形象。