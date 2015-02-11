2015年2月11日黄金外汇行情解读
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2015年2月11日黄金外汇行情解读

11 二月 2015, 05:26
weiliang Li
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博客时间9:15:28本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:希腊被传获得6个月的延期，欧元英镑日元等非美货币迅速反弹，金银也受到了带动，但最后金银还是回落1230.9附近，原因是受到德国财长对传言的否定，看来本周希腊问题还是影响金银走势和外汇走势的主要因素。在日图上，昨日收小阴线但价格收在关键支撑位1236.97下方，尽管macd有些反弹，都恐怕难以使日线级别得到像样的反弹，目前还只是台阶式震荡，4小时图金价受1234.56支撑，日内短线仍然有反弹1238需求，关键阻力1247.6今日思路保持震荡

操作思路上方阻力1257.04、1251.05、1248.48下方支撑1234.65、1232.77、1219.2；

1. 黄金企稳1232.77附近做，止损1229看1248、1257；

2. 黄金不破1257.043，止损1263看1234.65、1219；

3. 黄金跌破1219.2做，止损1223看1150；

4. 白银16.95附近，止损16.8517.01、17.5； 

5. 美加1.24949，止损1.2427，看1.795

6. 美日119.19，止损118.84，看120.02； 

7. 澳元0.7860，止损0.78740.7760

8. 欧元1.1413，止损1.14331.12261.1099

9. 英镑1.5266，止损1.52421.5367、1.5385、1.5691

10. 美瑞0.9256空，止损0.9344看0.9196、0.9086

11. 美元兑人民币6.250，止损6.26206.238 

12. 美元止损94.46止损94.0看94.82；

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