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2015年2月10日黄金外汇行情解读
博客时间：11:57:00（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:周一金价做窄幅震荡，几个少许上升至1243.45，尾盘收1248.8，日线macd显示筑底状，MA6线向下，MA26保持平横，金价有止跌意图，但是下方支撑1219还是有存在被再次触碰的风险，日内依然关注1248的阻力，以及1219的支撑。
操作思路：上方阻力1257.04、1251.05、1248.48下方支撑1237.02、1234.65、1232.77、1219.2；
1. 黄金企稳1232.77附近做多，止损1229看1248、1257；
2. 黄金不破1257.043做空，止损1263看1234.65、1219；
3. 黄金跌破1219.2做空，止损1223看1150；
4. 白银16.95附近做多，止损16.85看17.01、17.5；
5. 美加1.2496做空，止损1.2522，看1.2340、1.2179、；
6. 美日118.59做空，止损118.84，看117.83、117.53；
7. 澳元0.7758做多，止损0.77461看0.7959；
8. 欧元1.1344做空，止损1.1433看1.1226、1.1099；
9. 英镑1.5211做多，止损1.5169看1.5367、1.5385、1.5691；
10. 美瑞0.9235做空，止损0.9252看0.9196、0.9086；
11. 美元兑人民币6.250做空，止损6.2620看6.238；
12. 美元止损94.46做多止损94.0看94.82；