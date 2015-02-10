2015年2月10日黄金外汇行情解读
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2015年2月10日黄金外汇行情解读

10 二月 2015, 06:19
weiliang Li
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2015年2月10日黄金外汇行情解读

博客时间11:57:00本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:周一金价做窄幅震荡，几个少许上升至1243.45，尾盘收1248.8，日线macd显示筑底状，MA6线向下，MA26保持平横，金价有止跌意图，但是下方支撑1219还是有存在被再次触碰的风险，日内依然关注1248的阻力，以及1219的支撑

操作思路上方阻力1257.04、1251.05、1248.48下方支撑1237.02、1234.65、1232.77、1219.2；

1. 黄金企稳1232.77附近做，止损1229看1248、1257；

2. 黄金不破1257.043，止损1263看1234.65、1219；

3. 黄金跌破1219.2做，止损1223看1150；

4. 白银16.95附近，止损16.8517.01、17.5； 

5. 美加1.2496，止损1.2522，看1.2340、1.2179、

6. 美日118.59，止损118.84，看117.83、117.53； 

7. 澳元0.7758，止损0.774610.7959

8. 欧元1.1344，止损1.14331.12261.1099

9. 英镑1.5211，止损1.51691.5367、1.5385、1.5691

10. 美瑞0.9235空，止损0.9252看0.9196、0.9086

11. 美元兑人民币6.250，止损6.26206.238 

12. 美元止损94.46止损94.0看94.82；

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