2015年2月6日黄金外汇行情解读

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本文观点:希腊在于欧元多国进行激烈谈判，双方态度强硬，这会给欧元带来压力，昨晚美联储初请失业指数没有给黄金带来支撑，而是压低黄金的上方阻力，原因主要来来自于希腊，技术面上日线图昨天收出下影线较长，MA6有望与MA26死叉，今天开盘在MA26下方，金价依然位于1257支撑上方，日图构成下降三角形整理macd表现空头走势，4小时图偏空。

操作思路：上方阻力1320、1301.69、1288.41、1280.34下方支撑1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89；

1. 黄金1258.6附近做多，止损1252看1262、1266、1270、1282；

2. 黄金升破1279.63做多，止损1275看1287、1301；

3. 黄金跌破1258.7做空，止损1266看1249.59、1218；

4. 白银17.25附近做多，止损17.14看17.59、18.27；

5. 美加1.2437做空，止损1.2491，看1.2180；

6. 美日117.37做空，止损117.89，看116.2；

7. 澳元0.7805做多，止损0.7790看0.7959、0.8005；

8. 欧元1.1476做空，止损1.1519看1.1226、1.1099；

9. 英镑1.5299做多，止损1.5253看1.5367、1.5385、1.5691；

10. 美瑞0.9235做空，止损0.9252看0.9196、0.9086；

11. 美元兑人民币6.2409做空，止损6.249看6.238；

12. 美元止损93.53做多止损93.26看95.27；