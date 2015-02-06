2015年2月6日黄金外汇行情解读
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2015年2月6日黄金外汇行情解读

6 二月 2015, 04:48
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间9:00:17本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:希腊在于欧元多国进行激烈谈判，双方态度强硬，这会给欧元带来压力，昨晚美联储初请失业指数没有给黄金带来支撑，而是压低黄金的上方阻力，原因主要来来自于希腊，技术面上日线图昨天收出下影线较长，MA6有望与MA26死叉，今天开盘在MA26下方，金价依然位于1257支撑上方，日图构成下降三角形整理macd表现空头走势，4小时图偏空

操作思路上方阻力1320、1301.69、1288.41、1280.34下方支撑1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89

1. 黄金1258.6附近做，止损1252看1262、1266、1270、1282；

2. 黄金升破1279.63，止损1275看1287、1301；

3. 黄金跌破1258.7做，止损1266看1249.59、1218；

4. 白银17.25附近，止损17.1417.59、18.27； 

5. 美加1.2437，止损1.2491，看1.2180

6. 美日117.37，止损117.89，看116.2； 

7. 澳元0.7805，止损0.77900.7959、0.8005

8. 欧元1.1476，止损1.15191.12261.1099

9. 英镑1.5299，止损1.52531.5367、1.5385、1.5691

10. 美瑞0.9235空，止损0.9252看0.9196、0.9086

11. 美元兑人民币6.2409，止损6.2496.238 

12. 美元止损93.53止损93.26看95.27；

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