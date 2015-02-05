A股暴跌藏玄机 明日走势预测

今日消息面有：1、中国人民银行决定，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，至19.5%.对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。这是2012年以来央行首次下调存款准备金率。此次央行降准市场应该是有所预期，但是决定时间点稍稍超预期，比市场预期提前。

2、在国务院直接批示下，国家发改委正在牵头制定《关于加快装备走出去的指导意见》，目前初稿已完成，而工信部、商务部也将配合意见出台政策。在涉及产业上，政策支持的产业为铁路、核电、建材生产线、钢铁、有色、建材、轻纺等。

3、日前深交所向多家代表性机构征询了深港通方案建议与意见。机构人士表示，目前来看，深交所主板股票、部分中小板股票将成为深港通主要标的股，此外，少数流动性较好的创业板股票也有望成为标的股。

4、中原地产研究部统计数据显示，受近期人民币对美元贬值影响，今年1月份主营业务位于内地的房企海外融资额明显减少，仅有7家房企到海外资本市场进行融资，融资额度仅为158亿元人民币，同比锐减73.7%.受佳兆业事件影响中国房企海外融资信用受损，此外随着人民币贬值预期的出现，海外融资的成本也会上升，将使得房地产企业的资金链压力骤增，同时增加银行的坏账风险。

大盘分析：

午后大盘继续回落，今日市场不少投资者都认为央行的降准既然超预期了就应该是个更大的利好，而实际情况并非如此，如旭升在上午的分析一样，大盘继续高开低走，走圆弧底收下影线的形态没有能够体现出来，从这个角度来看，主力打压大盘只为一个目的。

什么目的呢？旭升认为就是抢夺蓝筹股的筹码。以当前的时点A股结构来看，期权的推出后大概率能够起到助涨的作用，起码下周一收阳线的概率很大。原因是期权的推出会导致资金对于期权的超级需求，而决定这次上证50ETF期权标的就是这50只个股的正股价格。谁持有者50只指标股，谁在个股期权上就有超级话语权。

再看上证50的指标股，大半都是银行股。而银行股的市盈率普遍在七八倍，全球少有，好多银行股的股价也不过在净资产附近波动，这样的银行股估值在全球都罕见，更别说在热门的中国市场。其实谁也无法想象在期权推出后这些银行股真要起来的话会走出什么样的疯狂行情。

所以毋庸置疑，个股期权推出后，资金会展开上证50指标股的疯狂追逐。而刚过去的几个星期，主力一直就在准备着，一直在低吸在压制这些大盘股，其实盘中经常有这种感觉，这或许是主力的一场大阴谋。

当前在战略上可积极看待后市，不过战术上也应暂时减少操作并以观望为主，毕竟当前市场风格因为降准而发生改变的概率在加大，且下周大量新股发行是短期内难以回避的压力。

在新股发行方面，有关部门习惯于扎堆发行，这就会使得每月新股发行那几天股市处于低迷期。从积极角度看，这次新股大量发行应该是难得的低吸机会，且新股发行量越大，机会也越大。