油价反弹只是昙花一现的四大原因

继上周五飙升8%，国际原油价格周一继续录得上涨，尽管盘中一度大幅下挫，而周二油价继续微涨。一些交易员开始预测称，油价已经触底，但摩根士丹利分析师警告称，“油价小幅反弹可能发生，但反弹力度有限且不可持续。”

02月03日讯， 继上周五飙升8%，国际原油价格周一继续录得上涨，尽管盘中一度大幅下挫，而周二油价继续微涨。一些交易员开始预测称，油价已经触底，但摩根士丹利分析师警告称，“油价小幅反弹可能发生，但反弹力度有限且不可持续。”

美国油服贝克休斯上周公布的数据显示，美国石油钻井数目在1月30日当周减少94口，至少创1987年以来最大单周降幅。

在给客户的一份报告中，摩根士丹利分析师Adam Longson写道，尽管钻井数目降幅很大，但是钻井减少并不意味着产量下降。稳定的产量可能还会使油价承压。

Adam Longson概述了油价反弹只是昙花一现的四大原因，他坚信油价仍会进一步下跌。

1. 投资者对钻井数目减少过于兴奋，曲解了它的实际意义。生产商关掉最低产的钻井平台，但表现最好的钻井平台可能仍会继续工作一段时间。

2. 3月份将是原油基本面的一个转折点。摩根士丹利指出，已经有多个数据对油价不低。当市场将注意力投向上周五公布的钻井数目时，路透社的一项调查显示，欧佩克在一月份增加了产量。尽管美国页岩油蓬勃发展，但欧佩克还是一直拒绝削减产量，这是油价大幅下挫的一个重大原因。此外，上周五，美国公布的去年第四季度GDP数据低于预期。

3.目前油价的任何反弹都是下半年与中期的看跌信号。因油价跌跌不休，能源公司一直在减少资本支出，这促进了市场平衡。油价上涨会导致更多的不平衡。一位英国石油前首席执行官曾强调，低油价迫使石油生产国更有效地使用他们的资源。

4.因目前现货油价高于期货油价，国际油价反弹将促使生产商进行对冲。这将推迟美国任何潜在的减产。

摩根士丹利预计，布伦特原油价格二季度将跌至43美元。