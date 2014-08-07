2014年8月7日黄金外汇行情解读

博客时间：7:21:25（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点: 随着俄罗斯全面反制裁展开，昨日金价美盘时间从1288强势反弹1309.37，并于1306收盘，日线收大阳，但是收盘价格位于ma26下方，这也许是今天的门槛，如果不迈过去，那么就是消息刺激引起的反弹，并不是技术面带来的反弹，趋势就不会因为昨天的反弹而改变，但如果成功突破1306，那就有可能改变趋势。建议今天观望。

市场分析：普京颁布进口禁令对欧美展开全面报复，北约担心俄入侵乌克兰

俄罗斯新闻社报导称，俄罗斯将禁止所有美国食品以及所有欧洲的水果和蔬菜进口，全力回击西方国家对其采取的制裁行动。这些措施将损及国内仰赖低价进口的消费者，以及西方国家的农民，因俄罗斯是其主要市场。莫斯科到目前看仍是欧洲蔬果最大买家，是美国家禽的第二大进口国。此外，北大西洋公约组织(NATO)发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的藉口派军队进入乌克兰。由于俄罗斯与西方国家间的紧张关系升级，德国10年期公债收益率跌至纪录低点，欧股重拾跌势，金价急升1.6%。

随着欧洲央行检视欧盟制裁俄罗斯将如何影响自己的市场操作，在欧元区市场业务活跃的俄罗斯主要银行业者从该央行借贷可能会受到限制，甚至被切断这一资金来源。欧洲央行内部就如何实施针对俄罗斯的制裁措施展开讨论，但尚不清楚制裁行动将如何影响欧洲央行的市场操作。欧洲央行管委会周四将讨论这个问题。

盘面分析：日线收大阳线，macd收阳柱，dif与dea金叉后多头发展，ma6向上，四小时金价突破下降趋势线，ma6上穿ma26，macd阳柱缩短，dif与dea看看多。

操作思路：上方阻力位在1315.51、1306.4下方支撑1294、1285.34、1281.16、1277.79、1257.01、1251。

1. 黄金1306下方做空，止损1310看1294、1285.6、1277.01、1257、1251.

2. 黄金不破破1285.34做多，止损1281.14看1306

3. 白银20.2附近做空，止损20.46看19.76。

4. 美加1.0918做空，止损1.0940看1.0798。

5. 美日102.24做多，止损102看102.97、103.08、105.22

6. 澳元0.9294做多，止损0.9280看0.9373、0.9447。

7. 欧元1.3365做多，止损1.3356看1.3434、1.3521。

8. 英镑1.6835做多，止损1.6803看1.6879、1.7010、1.7165

9. .美瑞0.9075做空，止损0.91看0.9047

10. .美元兑人民币6.15做多，止损6.14看6.17、6.18

11. 美指81.59做空，止损81.61看81.21、80.72