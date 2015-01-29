2015年1月29日黄金外汇行情解读

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本文观点:汇通网1月29日讯——市场原本期待，美联储会对于一些焦点问题作出明确的表述，但事与愿违，美联储承接了主席耶伦的太极功力，其决议声明表述措辞圆润，这也令市场继续处于迷茫之中。不过决议声明仍不乏亮点，其对通缩的预期以及对于加息的表述仍将被市场充分咀嚼在美联储声明中，也有不乏略带鸽派的表述，美联储在未来将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。美联储可能在就业和通胀接近符合目标的水准时，仍然维持低于美联储正常目标的利率，因为届时经济状况可能仍然需要低利率的维系。

美联储决议不出新招，黄金继续受压，继续保持下行整理走势，昨日收小阴线，ma6拐头向下，macd保持看空走势，4小时下降通道保持良好，macd看空走势，日内高空为主。

操作思路：上方阻力1288.41下方支撑1276、1265、1254、1246.2、1235.6；

1. 黄金1288附近做空，止损1292看1276、1268、1254.66、1237.332；

2. 黄金不破1265做多，止损1260看1303、1335；

3. 白银17.98附近做空，止损18.19看17.61、16.98；

4. 美加1.2516做多，止损1.2456，看1.2712、1.3063；

5. 美日117.74做空，止损118.14，看116.42；

6. 澳元0.7940做空，止损0.8010看0.7856；

7. 欧元1.1328做空，止损1.1386看1.0305；

8. 英镑1.5081做多，止损1.5057看1.5126、1.5237；

9. 美瑞0.9045做多，止损0.8997看0.9444；

10. 美元兑人民币6.26050做空，止损6.2696看6.2371、6.2117；

11. 美元止损94.52做多止损94.15看95.76；