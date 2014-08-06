2014年8月6日黄金外汇行情解读

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本文观点: 俄罗斯反制裁，使得尾盘金价走高，最后以1288收盘，走势上，没有脱离震荡格局，近期的空间会越来越小，操作上只能短线快进快出。

市场分析：【普京下令对欧美制裁措施实施报复】俄罗斯国际文传电讯社周二报道称，普京总统已经下令政府准备对美国以及欧盟对该国的经济制裁采取报复措施，但是也要求，任何新的行动都不应该对俄罗斯消费者造成伤害。

【俄罗斯拟禁止欧洲航空公司使用西伯利亚空域】俄罗斯商报Vedomosti早些时候的报道称，俄罗斯政府正在考虑禁止西方国家航空公司前往亚洲的航班通过俄罗斯空域。

【瑞士扩大对俄制裁名单 防止制裁措施被规避】瑞士在周二宣布，将26名俄罗斯人和乌克兰人，以及18家机构加入制裁名单，以防止它们被利用作为规避西方国家对俄罗斯制裁措施的手段。

【奥巴马宣布美国将对非洲140亿美元商业投资】一名白宫官员周二表示，美国总统奥巴马周二宣布美国企业已经承诺将在非洲进行规模约为140亿美元的投资，主要涉及覆盖全非洲的基建、清洁能源、银行业和信息技术项目等。

【FDIC称美国大银行生前遗嘱“不可信” 需要进行修正】美国联邦存款保险公司（FDIC）周二表示，各大银行提交的所谓生前遗嘱“不可信”，需要在2015年7月之前进行修正。

【纽约5年来首超香港成全球IPO头号市场】据贝克-麦坚时律师事务所（Baker & McKenzie）公布的最新数据显示，纽约已经再度成为全球公司IPO（首次公开招股）上市的头号市场，这是该市自2009年以来首次超过中国香港重新登顶。

盘面分析：日线收十字阳线，macd归0，四小时大阴线伴随长上影阳线，金价紧靠下降趋势线，ma26与ma6同步看空，macd归0，dif与dea看金叉。

操作思路：上方阻力位在1315.51、1301、1294.24、下方支撑1288.34、1281.16、1277.79、1257.01、1251。

1. 黄金1294.24下方做空，止损1297看1288、1281.6、1277.01、1257、1251.

2. 黄金不破破1283.66做多，止损1281.14看1292

3. 白银19.79附近做多，止损19.6看20.16。

4. 美加1.0958做多，止损1.0940看1.0972。

5. 美日102.4做多，止损102看102.97、103.08、105.22

6. 澳元0.9294做多，止损0.9280看0.9373、0.9447。

7. 欧元1.3365做多，止损1.3356看1.3434、1.3521。

8. 英镑1.6819做多，止损1.6803看1.6879、1.7010、1.7165

9. .美瑞0.9047做多，止损0.9032看0.910

10. .美元兑人民币6.17做空，止损6.19看6.15

11. 美指81.59做空，止损81.61看81.21、80.72