2015年1月27日黄金外汇行情解读
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2015年1月27日黄金外汇行情解读

27 一月 2015, 05:38
weiliang Li
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博客时间8:19:10本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日在希腊大选揭晓以后，获胜的左翼联盟党齐普拉斯表示希腊不会离开欧元区，并将于国际债权人谈判，为希腊的债务问题找到公平、可行和对各方人都有利的解决方案，淡化了投资人对希腊及欧元的担忧，黄金的避险情绪降低，昨日收的大阴下跌，ma6拐头向下，macd继续放阴，走势看空，四小时图金价受到ma6的阻力，反弹疲弱，macd继续看空

操作思路上方阻力1282.42、1276.36下方支撑1254、1246.2、1235.6

1. 黄金1282.4附近做，止损1287看1254.66、1237.332；

2. 黄金跌破1276，止损1282.6看1254.66、1237.32；

3. 白银17.79附近，止损18.0717.6、17.32、16.43； 

4. 美加1.2474，止损1.2442，看1.2712、1.2769

5. 美日118.62，止损118.95116.42； 

6. 澳元0.7902，止损0.78550.7990、0.8074

7. 欧元1.1259，止损1.12711.0305

8. 英镑1.5081，止损1.50571.5126、1.5237

9. 美瑞0.8972，止损0.89250.9524、0.9981

10. 美元兑人民币6.26050，止损6.26966.2371、6.2117 

11. 观望

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