2015年1月27日黄金外汇行情解读

博客时间：8:19:10（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日在希腊大选揭晓以后，获胜的左翼联盟党齐普拉斯表示希腊不会离开欧元区，并将于国际债权人谈判，为希腊的债务问题找到公平、可行和对各方人都有利的解决方案，淡化了投资人对希腊及欧元的担忧，黄金的避险情绪降低，昨日收的大阴下跌，ma6拐头向下，macd继续放阴，走势看空，四小时图金价受到ma6的阻力，反弹疲弱，macd继续看空。

操作思路：上方阻力1282.42、1276.36下方支撑1254、1246.2、1235.6；

1. 黄金1282.4附近做空，止损1287看1254.66、1237.332；

2. 黄金跌破1276做空，止损1282.6看1254.66、1237.32；

3. 白银17.79附近做空，止损18.07看17.6、17.32、16.43；

4. 美加1.2474做多，止损1.2442，看1.2712、1.2769；

5. 美日118.62做空，止损118.95看116.42；

6. 澳元0.7902做多，止损0.7855看0.7990、0.8074；

7. 欧元1.1259做空，止损1.1271看1.0305；

8. 英镑1.5081做多，止损1.5057看1.5126、1.5237；

9. 美瑞0.8972做多，止损0.8925看0.9524、0.9981；

10. 美元兑人民币6.26050做空，止损6.2696看6.2371、6.2117；

11. 观望；