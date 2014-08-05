2014年8月5日黄金外汇行情解读

博客时间：7:22:00（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点: 昨日无重要数据和重大事件，金价在1285-1295间震荡，最后弱势收盘中阴，借此中阴压力，今天将在继续延续走空，操作上以高空为主。

市场分析：【奥巴马为其经济政策辩护 称企业高管们应停止抱怨】媒体周一报道称，奥巴马总统表示，在他的经济政策下美国企业的表现很好，首席执行官（CEO）们应该停止抱怨监管问题，表现出更大的社会责任感。

【美联储拉克尔：市场或低估联储未来加息速度】里士满联储主席杰弗里-拉克尔（Jeffrey Lacker）表示，投资者们可能低估美联储未来两年提高利率的速度。

【美联储：美银行业放宽借贷标准 信贷需求增长】美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一称，美国的银行放宽“多种贷款的借贷标准，贷款需求普遍增长。”

【对冲基金削减黄金多头头寸 规模达八周来最大】媒体周一文章指出，在美国经济增长速度超过市场分析人士预期之际，对冲基金纷纷减少了黄金价格将会结束一个一年以来最长下跌走势而开始上涨的投注。

操作思路：上方阻力位在1315.51、1301、1294.24、下方支撑1286.99、1281.6、1277.01、1257.01、1251。

盘面分析：日线收中阴，macd继续收阴，四小时下架趋势压制ma26与ma6同步看空，macd收阴，dif与dea看空。

1.黄金1294.24下方做空，止损1297看1288、1281.6、1277.01、1257、1251.

2.黄金下破1286.99追空，止损1288看1281.6、1277.07、1267.01、1251

4.白银20.3附近做空，止损20.5看20.16、18.9。

5.美加1.0916做空，止损1.0940看1.0833、1.0773。

6.美日102.4做多，止损102看102.97、103.08、105.22

7.澳元0.9294做多，止损0.9280看0.9373、0.9447。

8.欧元1.3405做多，止损1.3366看1.3517、1.3662。

9.英镑1.6860做多，止损1.6813看1.6896、1.7026、1.7165

10.美瑞0.9063做空，止损0.9096看0.9035

11.美指81.59做空，止损81.61看81.21、80.72

12.美元兑人民币6.17做多，止损6.15看6.19