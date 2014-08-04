2014年8月4日黄金外汇行情解读

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本文观点: 上周五的非农利多黄金，导致金价反弹，在这里我们只能说反弹，因为尾盘的收盘没有看出涨势单边的趋势，本周依然将恢复空头走势，周一无什么数据，震荡看待。

市场分析：【美国7月非农就业增加20.9万人 失业率6.2%】美国劳工部公布报告称，7月份美国非农就业人数增加20.9万人，自1997年以来首次连续6个月增加20万人以上；与此同时，失业率则从6.1%小幅上升至6.2%，原因是更多人进入劳动力人口开始寻找工作。

【奥巴马：制裁将对俄罗斯造成伤害】美国总统奥巴马周五称，美国无法控制普京的想法，不过可以让他面临后果，如果继续为乌克兰亲俄武装提供帮助，制裁措施将对俄罗斯造成伤害，美国也在竭尽所能支持乌克兰政府。

【普京批准开征新销售税以支持地方财政预算】媒体引述知情人士说法报道，俄罗斯总统普京已经在本周批准开征一种销售税，希望以此在西方国家制裁措施加剧经济动荡之际获得资金支持地方财政预算。

【俄罗斯拟在远东创建超前发展区以应对制裁】据俄罗斯之声报道，超前发展区是俄罗斯针对制裁的经济上的回应。远东地区发展部部长亚历山大·加鲁什卡介绍称，在远东地区创建此类区域的联邦法律草案已经准备就绪，预计将在秋季签署。

【阿根廷债务违约触发10亿美元掉期偿付】国际掉期和衍生工具协会周五宣布，阿根廷未能对一批债券进行按期利息付款构成违约，并触发10亿美元的信贷违约掉期合约的偿付；阿根廷国债也在周五出现了2012年以来的最大两日跌势。

【主要汽车厂商7月美国销量均大幅增长】美国汽车行业在7月继续有强劲的销售增长，通用汽车、福特汽车、克莱斯勒集团以及日产汽车均公布了大幅的销售提升。

盘面分析：月线收光脚中阴线，macd阳柱较上期缩短，dif走势放缓，周线下影较长的锤子阴线，收盘价低于前一周收盘价，位于ma6和ma26下方，两线死叉，macd收于0轴dif与dea死叉，日线ma6挡住金价上升，并与ma26保持看空走势，macd0轴附近不规则震荡，dif与dea纠缠不清，四小时金价在ma26线承压，ma6走近ma26线，macd线阳柱收短，dif与dea走势看多。

操作思路：上方阻力位在1315.51、1301、1295.6、下方支撑1288.34、1281.6、1277.01、1257.01、1251。

1.黄金1294.24下方做空，止损1297看1288、1281.6、1277.01、1257、1251.

2.黄金不破1288做多，止损1286看1294.23

4.白银20.4附近做多，止损20.00看20.43、20.51。

5.美加1.0916做多，止损1.0889看1.0927、1.0940、1.0985。

6.美日102.4做多，止损102看102.97、103.08、105.22

7.澳元0.9294做多，止损0.9280看0.9373、0.9447。

8.欧元1.3435做空，止损1.3466看1.3402、1.3381。

9.英镑1.6815做多，止损1.6795看1.6860、1.6896、1.7026、1.7165

10.美瑞0.9045做多，止损0.9030看0.9096

11.美指81.59做空，止损81.61看81.21、80.72

12.美元兑人民币6.17做多，止损6.15看6.19