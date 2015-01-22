2015年1月22日黄金外汇行情解读

博客时间：10:08:49（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日金价一度刷新1304.81高点，美盘以后受加拿大央行意外降息影响金价急剧回落1284附近，最终日线以阴十字收盘，这在欧元QE面前很有可能是一种预示，金价存在回落风险。

操作思路：上方阻力1304.81、1319.93、1321下方支撑1254、1246.2、1235.6；

1. 黄金1321附近做空，止损1336看1307、1301、1296、1278；

2. 黄金跌破1289做空，止损1295看1275；

3. 白银18.13附近做空，止损18.5看17.32、16.98；

4. 美加1.2301做多，止损1.2248，看1.2712；

5. 美日118.06做多，止损117.1看118.96；

6. 澳元0.8093做空，止损0.8154看0.6564；

7. 欧元1.1602做空，止损1.1659看1.1460、1.0305；

8. 英镑1.5149做空，止损1.5157看1.5097；

9. 美瑞0.8740做空，止损0.8800看0.7802、0.7634；

10. 美元兑人民币6.2153做空，止损6.2242看6.2003；

11. 美指92.96做多，止损92.48看93.55；