2015年1月16日黄金外汇行情解读

博客时间：11:03:55（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日在德国GDP和欧元区11月季调贸易帐公布后金价大幅度拉升，再加上美国初请失业金和12月PPI月率也利多金银，黄金白银如鱼得水，价格从1225附近拉升到我们前期预测的1270附近的1267，并在1262附近收盘，日线成大阳，这一动作，打开了黄金白银的上行空间，使得未来1321-1330价格目标成为可能，日线图MA26线抬头，MA6与之扩散，金价处于上行通道边缘，macd走势看多，月线、周线的macd均看多，这样一来各周期处于同步状态，金价近期可能一发不可收拾。

操作思路：上方阻力1267、1273.3、1277.41、1321、1354下方支撑1254、1246.2、1235.6；

1. 黄金1263附近做空，止损1267看1254、1246、1235；

2. 黄金不破1246.2做多，止损1239看1254、1267、1274、1278；

3. 白银16.84附近做多，止损116.78看17.12、17.38；

4. 美加1.1966做空，止损1.2016，看1.179；

5. 美日116.91做空，止损117.1看115.5、114.97、110.87；

6. 澳元0.8180做多，止损0.8142看0.8278、0.8453；

7. 欧元1.1718做空，止损1.1771看1.1663、1.1557；

8. 英镑1.5207做空，止损1.5252看1.5137、1.5097；

9. 美瑞0.8892做空，止损0.9042看0.7802、0.7634；

10. 美元兑人民币6.1985做多，止损6.1928看6.233；

11. 美指92.27做空，止损93.2看88.87；