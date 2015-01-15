2015年1月15日黄金外汇行情解读
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2015年1月15日黄金外汇行情解读

15 一月 2015, 04:12
weiliang Li
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博客时间8:42:16本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日再次进行洗盘，金价冲高1244后，再次回落1230附近收盘，日线图出现双针，macd出现死叉，看空趋势渐渐明朗，早上开盘落做冲高1231即刻回落，日内关注1228，四小时走势较明显。

操作思路上方阻力1239.63、1243.96下方支撑1224.31、1218、1208.98、1205.68；

1. 黄金1235-1239附近做空，止损1244看1230.31、1224.32、1218；

2. 黄金不破1242.11加仓空，止损1244看1230.31、1224.32、1218；

3. 跌破1218空单持有，止损下移1224看1205；

4. 白银16.90附近做，止损17.1716.65、16.34； 

5. 美加1.1966做空，止损1.2016，看1.179；

6. 美日117.7，止损117.1118.5、120.29； 

7. 澳元0.8193，止损0.81420.8278、0.8453；

8. 欧元1.1850，止损1.1886看1.1755、1.1663

9. 英镑1.5190，止损1.5160看1.5334、1.5409、1.5555

10. 美瑞1.0209，止损1.0226看0.9633

11. 美元兑人民币6.1985，止损6.2046.1745、6.1246； 

12. 美指观望；

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