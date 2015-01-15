2015年1月15日黄金外汇行情解读

0
217
博客时间：8:42:16（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:昨日再次进行洗盘，金价冲高1244后，再次回落1230附近收盘，日线图出现双针，macd出现死叉，看空趋势渐渐明朗，早上开盘落做冲高1231即刻回落，日内关注1228，四小时走势较明显。
操作思路：上方阻力1239.63、1243.96下方支撑1224.31、1218、1208.98、1205.68；
1. 黄金1235-1239附近做空，止损1244看1230.31、1224.32、1218；
2. 黄金不破1242.11加仓空，止损1244看1230.31、1224.32、1218；
3. 跌破1218空单持有，止损下移1224看1205；
4. 白银16.90附近做空，止损17.17看16.65、16.34；
5. 美加1.1966做空，止损1.2016，看1.179；
6. 美日117.7做多，止损117.1看118.5、120.29；
7. 澳元0.8193做多，止损0.8142看0.8278、0.8453；
8. 欧元1.1850做空，止损1.1886看1.1755、1.1663；
9. 英镑1.5190做多，止损1.5160看1.5334、1.5409、1.5555；
10. 美瑞1.0209做空，止损1.0226看0.9633；
11. 美元兑人民币6.1985做空，止损6.204看6.1745、6.1246；
12. 美指观望；