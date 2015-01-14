2015年1月14日黄金外汇行情解读

博客时间：9:44:44（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日的先上后下走法有点乱，既然这样，那就还是回到震荡来说了，首先金价未能成功企稳1238阻力那就是一种假突破，这是指周线的，接下来后期是否企稳1218的支撑，来验证月线也是否存在假突破。这很重要，上周和本周初的上行有点让多头空欢喜滋味。日内关注1225关键位，日图的macd给出来看空的信号，四小时图的k线组合和macd较日图走势更明朗些。

操作思路：上方阻力1239.63、1243.96下方支撑1224.31、1218、1208.98、1205.68；

1. 黄金1235-1239附近做空，止损1244看1230.31、1224.32、1218；

2. 黄金不破1242.11加仓空，止损1244看1230.31、1224.32、1218；

3. 跌破1218空单持有，止损下移1224看1205；

4. 白银16.90附近做空，止损17.17看16.65、16.34；

5. 美加1.1972做多，止损1.1945，看1.1993、1.2021；

6. 美日118.19做空，止损118.75看116.13、115.57；

7. 澳元0.8142做空，止损0.8230看0.8068、0.8033；

8. 欧元1.1770做空，止损1.1783看1.1755、1.1663；

9. 英镑1.5162做多，止损1.5110看1.5334、1.5409、1.5555；

10. 美瑞1.0209做空，止损1.0226看0.9633；

11. 美元兑人民币6.1985做空，止损6.204看6.1745、6.1246；

12. 美指92做多，止损91.84看92.75；