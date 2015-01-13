2015年1月13日黄金外汇行情解读

博客时间：8:20:56（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:经过昨晚的再次洗礼，1218在本月的走势里可能已经体现了支撑的实力了，那么今天或者本周接下来的时间里可能会在1226和1238之间反复测试支撑和压力，这样一来，本周的走势对于后市是否看涨或者继续整理进到了决定性的阶段。日线已经突破有14年10月21日和12月10日两高点形成的下降趋势，ma26均线还没有积极配合多头，macd也没有继续跟进，美元指数也没有见顶形态，所以金价上行还是半推半就的。四小时图上ma26均线坚挺，macd有顶部构造，那么亚盘走势就会磨叽。总之我们看多思路不变，低多思路也不变

操作思路：上方阻力1238.32、1243.28、1255下方支撑1228.24、1218；

1. 黄金1228附近做多，止损1225看1230.31、1238.32、1243.28；

2. 白银16.54附近做多，止损16.30看16.81、17.72；

3. 美加1.1930做多，止损1.1879，看1.1976、1.2021；

4. 美日118.15做空，止损118.75看116.13、115.57；

5. 澳元0.8168做空，止损0.8230看0.8068、0.8033；

6. 欧元1.1843做多，止损1.1753看1.1971、1.2161；

7. 英镑1.5148做多，止损1.5110看1.5334、1.5409、1.5555；

8. 美瑞1.0142做空，止损1.0209看0.9633；

9. 美元兑人民币6.1985做空，止损6.204看6.1745、6.1246；

10. 美指91.80做空，止损92.52看88.63；