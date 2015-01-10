2015年你兜里的钱 将更值钱还是会贬值

货币和和股票、大宗商品一样，在自由市场上它的价格是供求关系来决定的。简单的说，一个国家经济好，利息高，我就想持有这个国家的货币，需求就会增加，货币就会走强。反过来，一个国家经济疲软，政府还在印发货币刺激经济，存钱利率很低，那么需求减少，货币走软。有一个概念，在财经的词汇里，尤其是英文中，只会说货币强和弱，而不说货币价格高和低，为什么呢？其实货币的升值贬值是一个相对概念，是一个零和游戏 Zero Sum Game。A货币兑B货币升值，B货币兑A货币就贬值。所以全世界的货币，总是有涨有跌、此消彼长。

先来看看2014年全球货币的大赢家，美元。美元在2014年中兑其他一篮子货币大涨了13%。所以对于全世界很多国家的人来说，在美国购物啊、留学啊都变得更昂贵了。但是比如说一个欧洲人在美国购买了一套房产或者一只美国股票，那么除了房子和股票可能本身在2014年升值，美元的强劲让这些的美元资产兑换回欧元就更值钱了。但是，这个很大的但是，就是很多分析师都认为美元在2015年涨势可能不会有2014年这么大了。彭博调查了超过12位策略师，他们认为美元指数2015年可能只会上涨3.5%。有人可能要问了，为什么美联储加息可能在今年发生，但是在美元去年会比今年涨的多呢。答案是很重要的两个字，就是“预期”。货币和股票啊、大宗商品等等一样，它的交易趋势其实并不是由经济事件本身的发生主导的，而是由市场对于事件的预期主导的。大家老早就预期到美联储已经要退出量宽，并且很可能在今年加息，所以大家去年就一直在买入美元，那么，当前美元的价格已经包含了人们的预期，所以美联储真正加息的时候，美元不一定会涨，就算涨也不一定还会涨得那么凶猛了。所以市场预期这件事很有意思，投资家罗杰斯说，如果整个市场10个人里有9个半都有同样预期的时候，行情就快要到头了，他一定会选择逆大势而行而不是跟风操作。而对于美元的操作，当前交易员们可能更会去寻找相对美元会贬值更多的货币，比如说高盛看好的是美元兑南非兰特和匈牙利福林。

那么欧元呢？其实欧洲的经济问题很严重，尤其当下油价的暴跌很可能会将欧洲全面拖入通货紧缩的泥沼，而就连瑞士央行，都决定从这个月22日开始实施负利率，为什么是1月22号呢，因为欧洲央行也会在这天宣布货币政策，很多机构预计欧洲版的量化宽松会在这天推出，经济低迷，货币充足，超低利率，满足了欧元贬值的各种条件，所以，如果你想持有欧元，要先想好了。

日本的故事有些类似，2014年底基础货币超过275万亿日元，再创新高，安倍主导的量化宽松的规模还在扩大，所以2015年日元很难强起来，当然，去日本旅游和购物依然是不错的选择，虽然你在买东西时要收购物税，不过国外游客买完就可以从商场退税了。

说到了旅游，不能不提一下俄罗斯。随着油价暴跌，卢布腰斩，俄国媒体称，当前俄罗斯已经赶超日本、韩国、泰国和美国，成为最吸引中国游客的旅行目的地。但是，面对卢布的大幅走低，俄罗斯人就不得不选择同时持有多国货币来分散风险了。

很多分析师认为，油价在中短期之内可能还会继续面临下行压力，所以卢布想要在至少2015年上半年出现起死回生的大幅回弹，可能亚历山大。

很多人说2014年卢布的崩溃可能是一起全世界投资和投机者们的财富恶性踩踏事件。当然，更多的朋友更关注人民币，一些分析机构认为，2015年人民币兑换美元可能会有3-5%的下跌，一方面适当的贬值有利与恢复出口减少制造业的压力。同时，油价下跌也创造了货币略微贬值的一个窗口，因为作为世界上最主要的石油进口国，在未来假如油价回弹、通胀压力显现的时候，再进行适当的人民币升值，还可以成为对冲通胀压力的一个工具。多数市场人士都不认为人民币兑美元会出现大幅的，也就是说超过10%的贬值，因为这会可能会引起资本外流，同时对楼市和股市和投资意愿都会带来打击。

最后要警惕的，在2015年，各国汇率波动，会比2014来得更猛烈一些。不管是希望配置全球资产还是旅游购物的，希望能够对您有所启发。

