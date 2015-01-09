2015年1月9日黄金外汇行情解读

博客时间：8:35:03（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:非农前的交易，昨天走了把过山车，这是一贯来的行情没什么奇怪，金价昨天在1206站住了，下不来，macd继续阳线不断，dif与dea看多趋势保持良好，ma6上穿ma26，今天要重度关注1216的阻力，由于周三的ADP数据良好和昨天的失业初请数据不温不火，今天非农走势恐怕也只是个上下窜动。

操作思路：1218.58、1230.44、1238.32下方支撑1202.87、1198.13、1194.15、1175；

1. 黄金1206附近做多，止损1202看1213.75、1220.85；

2. 白银16.54附近做空，止损16.67看16.09、15.63；

3. 美加1.1837做空，止损1.1880，看1.1713、1.1597；

4. 美日119.47做多，止损119.34看120.51、121.58；

5. 澳元0.8143做空，止损0.8170看0.8043；

6. 欧元1.180做多，止损1.1753看1.1861、1.1944；

7. 英镑1.5098做多，止损1.5033看1.5324、1.5555；

8. 美瑞1.0208做空，止损1.029看0.9921、0.9633；

9. 美元兑人民币6.215做空，止损6.2224看6.1745；

10. 美指92.75做空，止损93看91.84；