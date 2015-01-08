2015年1月8日黄金外汇行情解读
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2015年1月8日黄金外汇行情解读

8 一月 2015, 04:27
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间9:01:55本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:一贯惊人动魄的美联储会议记录，昨晚确实雷声大雨点小，最终也只不过是7-8美金波动，反搞得人心惶惶，最后美联储中性的措辞其实已经描绘了贵金属前途涨势无望，空头尤抱希望的今日做空为主。

操作思路1218.58、1230.44、1238.32下方支撑1202.87、1198.13、1194.15、1175；

1. 黄金1216附近做，止损1221看1204.7、1195、1190.6、1173.5；

2. 白银16.54附近做，止损16.67看16.09、15.63；

3. 美加1.1865空，止损1.1880，看1.1703；

4. 美日119.52，止损118.34120.51、121.58； 

5. 澳元0.8094，止损0.80450.8143

6. 欧元1.1885，止损1.1930看1.1801、1.1716；

7. 英镑1.5115止损1.5163看1.5054、1.4812；

8. 美瑞1.0150，止损1.01311.0209、1.0290；

9. 美元兑人民币6.215，止损6.20886.230； 

10. 美指92.27多，止损92.0992.5；

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