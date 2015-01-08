2015年1月8日黄金外汇行情解读

博客时间：9:01:55（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:一贯惊人动魄的美联储会议记录，昨晚确实雷声大雨点小，最终也只不过是7-8美金波动，反搞得人心惶惶，最后美联储中性的措辞其实已经描绘了贵金属前途涨势无望，空头尤抱希望的今日做空为主。

操作思路：1218.58、1230.44、1238.32下方支撑1202.87、1198.13、1194.15、1175；

1. 黄金1216附近做空，止损1221看1204.7、1195、1190.6、1173.5；

2. 白银16.54附近做空，止损16.67看16.09、15.63；

3. 美加1.1865做空，止损1.1880，看1.1703；

4. 美日119.52做多，止损118.34看120.51、121.58；

5. 澳元0.8094做多，止损0.8045看0.8143；

6. 欧元1.1885做空，止损1.1930看1.1801、1.1716；

7. 英镑1.5115做空，止损1.5163看1.5054、1.4812；

8. 美瑞1.0150做多，止损1.0131看1.0209、1.0290；

9. 美元兑人民币6.215做多，止损6.2088看6.230；

10. 美指92.27做多，止损92.09看92.5；