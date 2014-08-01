2014年8月1日黄金外汇行情解读

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本文观点: 原以为昨日晚盘金价来个探低1261-1251附近，然后来个急拉1294的走势，然而结果没有如愿，月线收了光脚中阴线收盘价维语MA6下方，macd阳柱较上期收短，dif走势放缓，今天周线遇非农收盘，月线开盘，也是个特殊的日子，目前周线大阴，离我们目标1251还有30多美金距离，走势上看空，这样一来，局面到时被空头控制了，只怕后市不是1251能抵挡得住的。

市场分析：【G7集团将反对世界银行在俄罗斯新项目】媒体引述消息人士说法报道，七国集团(G7)将会对世界银行在俄罗斯的新项目提出反对，希望以此对普京政权造成更大的打击。对相关协议有了解的三个消息来源说，G7集团的这一行动将会使得世界银行在俄罗斯规模至少15亿美元的多个拟议项目陷入危机。

【俄罗斯停止进口乌克兰果汁 考虑实施更多进口禁令】俄罗斯周四宣布，已经停止进口乌克兰生产的果汁。这也是西方世界宣布对俄罗斯的最新一轮制裁措施之后，该国的最新一组贸易禁令。俄罗斯还在考虑对所有或者部分来自欧盟的水果进口实施限制，并可能禁止从希腊进口水果，禁止从美国进口家禽。

【欧洲法院裁决俄罗斯向尤科斯股东再赔偿19亿欧元】欧洲人权法院作出裁决，要求俄罗斯政府向十年之前被政府强制拆分的尤科斯石油公司的一组股东再做出19亿欧元（25亿美元）的赔偿。周一海牙国际法庭已经判决要求俄罗斯政府向尤科斯前大股东支付一笔500亿美元的赔偿。周四的裁决则是覆盖了没有被包括在先前赔偿要求中的一组股东。

【俄危机已打击西方企业 阿迪达斯盈利预警股价大跌】西方多家大企业纷纷提出预警，称俄罗斯和乌克兰之间的危机已经对它们的经营造成了打击。世界第二大运动装备供应商德国阿迪达斯集团股价周四大跌15%，公司早些时候发表盈利预警，称由于区域市场消费开支越来越大的风险，将会加速在俄罗斯店面的关停速度。

【惠誉下调阿根廷评级至“有限度违约”】评级机构惠誉国际在周四宣布，阿根廷已经出现13年以来的第二次债务违约，并将目前的情况形容为“有限度违约”。

盘面分析：月线收光脚中阴线，macd阳柱较上期缩短，dif走势放缓，周线目前大阴状态，macd阴柱，dif与dea死叉，ma6与ma26即将形成死叉，我们期待今天的收线不要改变中阴的状态，日线收出中阴线，ma6与ma26距离拉大，macd阴柱增长，dif与dea角度拉开，四小时中阴后旁靠长上影的小阳，macd阴柱收短，dif走势趋缓，金价处于1281支撑。

操作思路：上方阻力位在1315.51、1301、1295.6、1290.4下方支撑1281.6、1277.01、1257.01、1251。

1.黄金1290下方做空，止损1293看1281.6、1277.01、1257、1251.

4.白银20.45-20.52附近做空，止损20.63看18.91。

5.美加1.08816做多，止损1.0870看1.0984。

6.美日102.27做空止损102看102.97、103.98、105.22

7.澳元0.9290做多，止损0.9280看0.9373。

8.欧元1.3388做多止损1.3366看1.3552。

9.英镑1.6805做多英镑，止损1.6795看1.7026、1.7165

10.美瑞0.9107做空止损0.9126看0.9045

11.美指81.59做多，止损81.61看81.21、80.72

12.6.17做多美元兑人民币止损6.15看6.19