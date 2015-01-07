2015年1月7日黄金外汇行情解读

博客时间：10:34:47（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:金价终于再刺1221，探试1218的阻力，以1216收盘，无论咋样没有过就是没有过，1218短期阻力依然有效，如真要跨过这一门槛，恐得要等美联储会议纪要和非农数据，这个重要时间和时间便在本周发生，金价走到这里无非是守株待兔，早作准备罢了，周四凌晨3:00和周五这个时间段是金价关键走势，日线图来看MA26正在抬起势头，MA6向上走势明显，只是目前还处在MA26下方，并与之交叉，配合macd走势来看有金叉嫌疑，但是从MFI指数来看短期资金在进入，而长期资金则还在退出，四小时图显示1216.73为白盘阻力，macd筑顶，趋势线有可能死叉，故白盘看金价有回测1195的可能。

操作思路：1218.58、1230.44、1238.32下方支撑1202.87、1198.13、1194.15、1175；

1. 黄金1216附近做空，止损1221看1204.7、1195、1190.6、1173.5；

2. 黄金不破1194做多，止损1192看1207、1218、1230、1238；

3. 白银站稳16.09附近做多，止损15.90看16.54、17.04；

4. 美加1.1865做空，止损1.1880，看1.1703；

5. 美日118.18做多，止损118.05看120.35；

6. 澳元0.8047做多，止损0.820看0.8143；

7. 欧元1.1955做空，止损1.1981看1.1827；

8. 英镑1.5255做空，止损1.5290看1.5074、1.4812；

9. 美瑞1.0055做多，止损1.0031看1.0209；

10. 美元兑人民币6.205做多，止损6.203看6.225；

11. 美指91.57做多，止损91.37看92；