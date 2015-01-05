2015年1月5日黄金外汇行情解读

博客时间：7:31:24（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:这个元旦过的有人欢喜有人愁啊，一日暴涨一日暴跌，好多人被洗出局，行情失去方向感，尽管如此，我们看来只是震荡罢了，但今天在上周收线后能看出一点眉目来了，首先2014年的年线收出长上影的阴线，macd与kdj都支持看空，这是大方向，我们短线不想玩也玩不了，其次月线12月分没有成功突破1218，所以尽管是收阳线也还谈不上趋势扭转，然后上周再收阴线，确认了前一周的十字星为中继形态，后市又继续看空的可能，再看日线上周五的长下引阳线，最低价踩了10年线支撑，最高价没有破1197，后回落1188收盘，macd回归0轴，dif与dea死叉，早上开盘急速走低1177之后弹回到目前1187，我们可以在这个价位做空，止损1193附近，目标1170。

今日值得关注的财经信息：

1、15:00 德国 11月实际零售销售月率(1/5-1/8日)

2、16:30 瑞士 12月SVME采购经理人指数

3、17:30 英国 12月建筑业PMI

4、21:00 德国 12月CPI年率初值 ；

操作思路：1197.27、1204.33下方支撑1182.87、1177.91、1170；

1. 黄金1192附近做空，止损1193看1177、1170；

2. 黄金不破1175做多，止损1183看1170、1174、1163；

3. 白银15.89附近做多，止损15.61看16.36；

4. 美加1.1863做空，止损1.1606，看1.1710；

5. 美日121.14做空，止损121.84看118.69、116.24；

6. 澳元0.8108做空，止损0.8200看0.8087、0.7907；

7. 欧元1.1963做多，止损1.1875看1.2209；

8. 英镑1.53111做多，止损1.5164看1.5569；

9. 美瑞1.0032做空，止损1.0055看0.9963；

10. 美元兑人民币6.2218做多，止损6.2017看6.2349；

11. 美指91.45做空，止损91.62看89.94；