2015年1月2日黄金外汇行情解读

博客时间：8:27:13（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:虽然说年关最后一个交易日大跌，收线中阴线，但是收盘价令空头微觉有点不满意，这样的收线和价位没有吞没周二的大阳，因而未能扭转继续反弹的局面，金价依然运行在上升通道中，在月线收倒垂阳线的前提下，继续上探1218成为可能，今天走势主看多。

今日值得关注的财经信息：

1、16:50 法国 12月制造业PMI终值

2、16:55 德国 12月制造业PMI终值

3、17:00 欧元区 12月制造业PMI终值

4、17:28 英国 12月制造业PMI

5、17:30 英国 11月央行抵押贷款许可

6、22:45 美国 12月Markit制造业PMI终值

7、23:00 美国 11月营建支出月率

8、23:00 美国 12月ISM制造业PMI

=假期预告=

01/02 --- --- 日本 中国 台湾 瑞士 元旦假日 市场休市

操作思路：1197.27、1204.33下方支撑1182.87、1177.91；

1. 黄金1183附近做多，止损1180看1197.27、12004.33、1214、1218、1230；

2. 黄金跌破1177.91做空，止损1183看1170、1174、1163；

3. 白银15.89附近做空，止损16.0看15.65、15.25；

4. 美加1.1618做多，止损1.1606，看1.1674；

5. 美日121.14做空，止损121.84看118.69、116.24；

6. 澳元0.8178做空，止损0.8200看0.8087；

7. 欧元1.2108做空，止损1.2123看1.1965；

8. 英镑1.5559做空，止损1.55606看1.5513；

9. 美瑞0.9964做空，止损0.9970看0.9878；

10. 美元兑人民币6.2218做多，止损6.2017看6.2349；

11. 美指90.93做空，止损91.2看90.55、90.28；