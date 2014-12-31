2014年12月30日黄金外汇行情解读
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2014年12月30日黄金外汇行情解读

31 十二月 2014, 02:00
weiliang Li
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2014年12月30日黄金外汇行情解读

博客时间8:07:19本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:关键的年底收线前，昨天每盘意外强势拉升，使日k线被拉出三角震荡，但又夏利到不足的是最后的收盘略嫌偏低，如果收盘在1205以上，到让人放心看多，日线的中轨走平至少能给人在区间1177-1230区间的震荡感觉，结合macd阳柱增多和升值，今日趋势偏多，但四小时显示1205的阻力，结合macd头部形成，预计白盘有回测1190支撑的可能。

今日值得关注的财经信息：

1、09:45 中国 12月汇丰制造业PMI终值

2、21:30 美国 12月27日当周初请失业金人数

3、22:45 美国 12月芝加哥PMI

4、23:00 美国 11月成屋签约销售指数月率

 

=假期预告=

12/31 --- --- 德国 意大利 韩国 瑞士 元旦前夕 市场休市  法国 英国 元旦前夕 假期提前休市

12/31 --- 日本 日本 银行休假日 市场休市

操作思路1230、1205下方支撑1196.37、；

1. 黄金不破1196.37附近做，止损1190看1205.87、1214、1218、1230；

2. 黄金不破1205，止损1209看1190、1174；

3. 白银16.16附近做，止损16.0看16.38、17.01；

4. 美加1.1618空，止损1.1653，看1.14311；

5. 美日119.44，止损120.2118.69、116.24； 

6. 澳元0.8178，止损0.80850.8243

7. 欧元1.2171，止损1.2123看1.2346；

8. 英镑1.5564止损1.5534看1.56611

9. 美瑞0.9878，止损0.99180.9735；

10. 美元兑人民币6.215，止损6.2226.19； 

11. 美指90.34空，止损90.6489.23、88.13；

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