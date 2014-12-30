2014年12月30日黄金外汇行情解读

博客时间：8:07:19（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天我们说过，上周收阳十字星，这个收线很滑稽，趋势可上可下，关键就看本周了，本周很特殊，既收年线又收月线，同时新年开官，承上启下的关口。目前年线呈长上影的十字阴线，也是可上可下的模糊状态，macd与kdj都呈死叉状态，倒有些偏空，但是如果收出阳十字星来，那就空头难堪了，月线有点筑底的感觉究竟如何还得看本周表现，如果也收出十字星那就未必是看多或者筑底了，看日线目前的姿势看多可能性较强，而短线包括四小时在内的走势1196附近应该有拐头向下的可能，四小时的macd走出头部形状，短线如果来势凶猛直接下攻1154，那一切都都会改变，空头就会掌控局面，不然都会有利于多头，遗憾的是昨天空头虽然走了一波不错的旱情，但面对1177的支撑，如卵击石，当下金价陷入三角形震荡，年末剩下的交易恐就是这个结果了。

今日值得关注的财经信息：

1、07:00 韩国 11月工业产出年率

2、15:00 英国 12月Nationwide房价指数月率

3、22:00 美国 10月S&P/CS20座大城市房价指数年率

4、23:00 美国 12月谘商会消费者信心指数

操作思路：1195下方支撑1177.9；

1. 黄金1177.9附近做多，止损1175看1195；

2. 黄金不破1195做空，止损1199看1180、1177、11；

3. 白银15.71附近做多，止损15.32看16.41；

4. 美加1.1640做空，止损1.1653，看1.1595；

5. 美日121.14做空，止损121.83看118.69；

6. 澳元0.8124做多，止损0.8085看0.8228；

7. 欧元1.2181做空，止损1.2208看1.2040；

8. 英镑1.5515做空，止损1.5534看1.529；

9. 美瑞0.9867做多，止损0.9830看1.0111；

10. 美元兑人民币6.23做空，止损6.236看6.22；

11. 美指90.53做空，止损90.59看90.32；