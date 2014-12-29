2014年12月29日黄金外汇行情解读

博客时间：7:11:35（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周收阳十字星，这个收线很滑稽，趋势可上可下，关键就看本周了，本周很特殊，既收年线又收月线，同时新年开官，承上启下的关口。目前年线呈长上影的十字阴线，也是可上可下的模糊状态，macd与kdj都呈死叉状态，倒有些偏空，但是如果收出阳十字星来，那就空头难堪了，月线有点筑底的感觉究竟如何还得看本周表现，如果也收出十字星那就未必是看多或者筑底了，看日线目前的姿势看多可能性较强，而短线包括四小时在内的走势1196附近应该有拐头向下的可能，四小时的macd走出头部形状，短线如果来势凶猛直接下攻1154，那一切都都会改变，空头就会掌控局面，不然都会有利于多头，那么如何让看待这年关三天的走势呢？个人觉得日线毕竟触及布林中轨存在阻力也是可能的，既然长周期看不明方向，我们就紧跟周期看好四小时的走势变化，1200以上不建议介入多单。

今日值得关注的财经信息：

1、15:00 德国 11月实际零售销售月率(12/29-1/3日)

=财经大事=

12/29 --- 希腊 ---

希腊举行第三轮总统选举，此次只要180票就能通过，此前两轮要求200票才能产生总统。

操作思路：1202.04、1204.33下方支撑1184.68、1173.59、1155.11；

1. 黄金1196附近做空，止损1202看1184.68、1173.59、1155.11；

2. 黄金不破1173.59做多，止损1170看1184.68；

3. 白银16.16附近做空，止损16.22看15.58、；

4. 美加1.1618做多，止损1.1588，看1.1671、；

5. 美日120.24做多，止损120.05看121.4；

6. 澳元0.8178做空，止损0.8230看0.8087、0.7907；

7. 欧元1.2208做空，止损1.2164看1.2040；

8. 英镑1.5550做空，止损1.5634看1.5484；

9. 美瑞0.9847做多，止损0.9830看1.0111；

10. 美元兑人民币6.2188做空，止损6.2322看6.1714；

11. 美指90.01做多，止损89.9看90.46；