2014年12月26日黄金外汇行情解读

博客时间：9:56:22（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:圣诞节前金价盘面走空，但也没有走多少空间，日k线收了跟小阴线，空头下跌无力，今日早盘开盘走高，金价有企稳1178迹象，短线还没有摆脱震荡走势，今日操作低多为主高空为辅。

今日值得关注的财经信息：

1、07:30 日本 11月失业率

2、07:30 日本 11月全国核心CPI年率

3、07:50 日本 11月季调后零售销售月率

4、07:50 日本 11月工业产出月率

操作思路：上方阻力1188.37、、1195.91、1204.33、1230.74下方支撑1155.11、1172.68；

1. 黄金升破1183.37做多，止损1180看1189、1195、1203、1210；

2. 黄金不破1183.37做空，止损1185看1178.59、1173.81、1154；

3. 白银16.08附近做空，止损16.22看15.58、；

4. 美加1.1618做多，止损1.1588，看1.1671、；

5. 美日120.24做空，止损120.35看118.19、116.33；

6. 澳元0.8164做空，止损0.8230看0.8087、0.7907；

7. 欧元1.2218做多，止损1.2164看1.2369；

8. 英镑1.5518做多，止损1.5451看1.5634；

9. 美瑞0.9847做空，止损0.9885看0.9719、0.9589；

10. 美元兑人民币6.2188做空，止损6.2322看6.1714；

11. 美指90.11做空，止损90.4看89.75、89.11；