2014年12月26日黄金外汇行情解读
交易策略

2014年12月26日黄金外汇行情解读

26 十二月 2014, 04:50
weiliang Li
weiliang Li
0
341

博客时间9:56:22本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:圣诞节前金价盘面走空，但也没有走多少空间，日k线收了跟小阴线，空头下跌无力，今日早盘开盘走高，金价有企稳1178迹象，短线还没有摆脱震荡走势，今日操作低多为主高空为辅。

今日值得关注的财经信息：
1、07:30 日本 11月失业率
2、07:30 日本 11月全国核心CPI年率
3、07:50 日本 11月季调后零售销售月率
4、07:50 日本 11月工业产出月率 

操作思路上方阻力1188.37、、1195.91、1204.33、1230.74下方支撑1155.11、1172.68；

1. 黄金升破1183.37，止损1180看1189、1195、1203、1210；

2. 黄金不破1183.37，止损1185看1178.59、1173.81、1154；

3. 白银16.08附近做，止损16.22看15.58、；

4. 美加1.1618多，止损1.1588，看1.1671、；

5. 美日120.24，止损120.35118.19、116.33； 

6. 澳元0.8164，止损0.82300.8087、0.7907

7. 欧元1.2218，止损1.2164看1.2369；

8. 英镑1.5518止损1.5451看1.5634；

9. 美瑞0.9847，止损0.98850.9719、0.9589；

10. 美元兑人民币6.2188，止损6.23226.1714； 

11. 美指90.11空，止损90.489.75、89.11；

#黄金外汇