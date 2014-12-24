2014年12月24日黄金外汇行情解读

博客时间：10:17:45（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天收的倒垂阳线没有什么意义，只能说是受圣诞节的影响产生的，今天更是圣诞前夜，交易量更是微少，尽量不参与操作，过好平安的圣诞节。

今日值得关注的财经信息：

1、16:00 瑞士 12月KOF经济领先指标

2、21:30 美国 12月20日当周初请失业金人数



=假期预告=

12/24 --- --- 德国 意大利 瑞士 圣诞夜 市场休市 法国 英国 美国 假期提前休市

操作思路：上方阻力1183.37、1204.33、1230.74下方支撑1155.11；

1. 黄金升破1183.37做多，止损1180看1189、1195、1203、1210；

2. 黄金不破1183.37做空，止损1185看1178.59、1173.81、1154；

3. 白银16.14附近做空，止损16.22看15.58、；

4. 美加1.1618做空，止损1.1671，看1.1431；

5. 美日119.69做多，止损118.88看121.14；

6. 澳元0.8119做空，止损0.8141看0.8087、0.7907；

7. 欧元1.2208做空，止损1.2255看1.2040、1.2119；

8. 英镑1.5518做空，止损1.5562看1.5497、1.5484；

9. 美瑞0.9847做多，止损0.9820看0.9971；

10. 美元兑人民币6.2157做多，止损6.20看6.23、6.25；

11. 美指90.11做多，止损89.96看90.42；