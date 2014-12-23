2014年12月23日黄金外汇行情解读

博客时间：8:31:12（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天金价走势以干净利落的方式做了个选择，闯1189，杀1176，再探1170，一路威武，抓住这波行情的获利不少，周一的走法给周线打开了空间，同时月线上的涨幅空间也被空头一点一点的收回，2015年行情走向开始渐渐地明朗，高空操作是无二选择。

今日值得关注的财经信息：

1、05:45 新西兰 至11月12个月贸易帐

2、15:45 法国 第三季度GDP年率终值

3、17:30 英国 第三季度GDP终值年率

4、21:30 加拿大 10月GDP月率

5、21:30 美国 11月耐用品订单月率

6、21:30 美国 第三季度实际GDP终值年化季率

7、22:00 美国 10月FHFA房价指数月率

8、22:55 美国 12月密歇根大学消费者信心指数终值

9、23:00 美国 11月新屋销售总数年化

10、23:00 美国 11月个人收入月率

11、23:00 美国 12月里奇蒙德联储制造业指数

12、23:00 美国 11月核心PCE物价指数年率

操作思路：上方阻力1210.89、1232.18、1244.20下方支撑1183.58、1177.57；

1. 黄金升破1180做多，止损1178看1189、1195、1203、1210；

2. 黄金不破1179做空，止损1185看1171、1154；

3. 白银16.00附近做空，止损16.22看15.58、；

4. 美加1.1618做空，止损1.1671，看1.1431；

5. 美日119.69做多，止损118.88看121.14；

6. 澳元0.8135做空，止损0.8180看0.8076、0.7907；

7. 欧元1.2228做多，止损1.22090看1.2407；

8. 英镑1.5618做空，止损1.5662看1.5540；

9. 美瑞0.9847做空，止损0.9860看0.9747、0.9699；

10. 美元兑人民币6.2157做多，止损6.20看6.23、6.25；

11. 美指89.86做多，止损89.6看90.32；