2014年12月19日黄金外汇行情解读

博客时间：10:03:53（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:这一周的走势就是折腾，来回振幅大，方向不定，其实就是个震荡，昨天收线阳性锤子线，金价没有跌破1189，这就足够了，今天将继续看多。

今日值得关注的财经信息：

1、08:05 英国 12月Gfk消费者信心指数

2、11:28 日本 12月央行公布利率决定

3、15:00 德国 1月Gfk消费者信心指数

4、19:00 英国 12月CBI零售销售差值

5、21:30 加拿大 11月CPI月率

6、21:30 加拿大 10月零售销售月率

=财经大事=

12/19 --- 欧元区 ---

惠誉发布欧洲金融稳定基金(EFSF)主权债务评级。

12/19 11:30 日本 东京

日本央行货币政策会议第二天，并将于中午前后时间段公布决议结果，具体时间每次不一定。

12/19 14:30 日本 东京

日本央行行长黑田东彦举行新闻发布会，稍早公布了央行决议。

12/19 23:00 美国 芝加哥

芝加哥联储主席埃文斯在第二届区域竞争力年度峰会上致开场词。

操作思路：上方阻力1210.89、1232.18、1244.20下方支撑1183.58、1177.57；

1. 黄金不破1189做多，止损1185看1197、1212、1226.47；

2. 白银15.87附近做多，止损15.54看16.16、17.04；

3. 美加1.1571做多，止损1.1546，看1.1617、1.1659；

4. 美日118.69做多，止损117.88看121.14；

5. 澳元0.8195做空，止损0.8243看0.8122、0.8076、0.7907；

6. 欧元1.2244做多，止损1.22090看1.2407；

7. 英镑1.5662做多，止损1.5539看1.5661、1.5757；

8. 美瑞0.9814做多，止损0.9847看0.9699；

9. 美元兑人民币6.217做多，止损6.20看6.23、6.25；

10. 美指89.41做空，止损89.60看88.89、88.58；