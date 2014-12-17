2014年12月17日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨天金价玩过山车行情，耍了大批投资人，一波强劲的猛拉看似要扭转周一的走势，结果过不了1226这一关，最后被打回原形，并创新低1187.24，尾盘收盘重新回到1196.75，造成日线收超长上影线的阳十字星，这对今日的走势分析难度加大，单从MACD和MA6均线结构来看，趋势偏空，从昨晚收盘来看日内还会有回到1212的可能，加上晚上午夜3点有美联储利率决议公布以及耶伦发表讲话等重要消息，今日变数较大，今天将影响到12月份和2015年上半年的走势。

今日值得关注的财经信息：

1、05:45 新西兰 第三季度经常帐

2、07:50 日本 11月未季调商品贸易帐

3、17:30 英国 央行公布会议纪要

4、17:30 英国 至10月三个月ILO失业率

5、17:30 英国 11月失业率

6、18:00 欧元区 11月CPI年率终值

7、18:00 瑞士 12月ZEW投资者信心指数

8、21:30 美国 11月季调后CPI月率

9、21:30 美国 第三季度经常帐

=财经大事=

12/17 --- 美国 华盛顿

美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(12月16-17日),并于北京时间12月18日凌晨03:00公布决议结果及经济/通胀报告；03:30举行耶伦主席发布会。

12/17 --- 希腊 ---

12月17日希腊将举行提前大选，违约风险加剧，引发金融市场反应强烈。比如，12月9日希腊国债收益率曲线首次逆转，且希腊股市暴跌13%创1987年以来最糟糕表现。

12/17 17:30 英国 伦敦

英国央行公布货币政策委员会会议纪要。

操作思路：上方阻力1212.72、1226.47、1232.59下方支撑1192.84、1184.92、1143.36；

1. 黄金不破1185做多，止损1180看1197、1212、1226.47；

2. 黄金不破1210做空，止损1212看1192.84、1184、1143；

3. 白银15.7附近做多，止损15.30看16.40、17.04；

4. 美加1.1618做多，止损1.1580，看1.1787、1.1896；

5. 美日116.24做多，止损115.55看118.69、121.14；

6. 澳元0.8223做空，止损0.8263看0.8122、0.7907；

7. 欧元1.2512做多，止损1.2480看1.2559；

8. 英镑1.5764做空，止损1.5805看1.5619、1.5572；

9. 美瑞0.981做多，止损0.9552看0.9684；

10. 美元兑人民币6.199做空，止损6.205看6.188、6.177；

11. 美指88.03做多，止损87.82看88.79；