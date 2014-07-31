2014年7月31日黄金外汇行情解读

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本文观点: 昨日的走势，其实就是下跌的一个开端，美国的GDP很好，就业人数不太理想，所以利率决议没有带来金价的刺激，但这不影响金价的未来走势的预测，我们认为高空思路依然不变。

市场分析：【美联储再次将QE规模削减100亿美元】美联储在周三结束了为期两天的7月决策例会，在随后公布的货币政策决策声明中，美联储决策机构，联邦公开市场委员会宣布，以9票赞成，1票反对的表决结果决定维持目标利率在接近零点的0%到0.25%不变，同时连续第五次将资产采购项目规模进行缩减，将每个月的债券采购数量再减少100亿美元，至250亿美元。

【欧盟公布制裁名单 普京前柔道陪练在列】欧盟周三晚些时候公布了包括八名俄罗斯人和三家企业的名单，将被实施资产冻结等制裁措施的人中包括了俄罗斯总统普京的前柔道陪练。

【G7威胁让俄罗斯付出更大代价】七国集团30日发布联合声明，警告俄罗斯如果不改变乌克兰政策，美加法德意英日七国将对俄施加更多制裁。路透社称，声明意在展示欧美盟友的团结，表明欧美正“严肃对待俄破坏乌主权、领土完整和独立的做法。”声明还呼吁乌交战双方停火，尤其是在MH17坠落点附近。

【阿根廷与债权人谈判破裂 调解人称违约迫在眉睫】阿根廷与债权人之间的谈判在周三晚些时候宣告破裂。阿根廷经济部长表示，他的国家还没有处于违约中，并且已经进行了6月30日的债务利息偿付；他还说，阿根廷将继续兑现在纽约的交换后债券的偿付义务，同时全力支付已违约的一批债券。受法庭指派的债务调解人则在一份声明中说，阿根廷国债的“违约将是迫在眉睫的”，并称“违约的全面后果是无法预期的，但是这肯定不会是积极的”。

【标普下调阿根廷信用评级至选择性违约】评级机构标准普尔周三晚些时候发表声明，将阿根廷的信用评级调降至选择性违约。选择性违约的含义是一国履行了部分债券的偿付义务，但是没有兑现对另外一些债券的承诺。高盛驻纽约经济学家Mauro Roca表示，“目前来看，阿根廷违约预计将是短期的，不会对该国产生重大影响。人们预计双方很快就会达成协议。”

盘面分析：日线第三次触碰1291支撑，第二次涮新低1288后反弹强势，制造了诱多迷局，那么1313再次回落则是确认空头走势，昨日收中阴，ma6表现不健康，ma26下跌趋势加大，macd阴柱延续，dif下穿dea，周线macd死叉，四小时趋势看空，macd阴柱归0，所以亚盘不支持看空。

操作思路：上方阻力位在1333.49、1315.51、1301、1295.6下方支撑1292.1、1288、、1277.01、1257.01、1251。

1.黄金1301下方做空，止损1303看1292.23、1288、1277.01、1257、1251.

4.白银20.75附近做空，止损20.83看20.49、20.28。

5.美加1.0909做空，止损1.0930看1.0870。

6.美日102.97做空止损103.2看102.25

7.澳元0.9320做多，止损0.9301看0.9373。

8.欧元1.3389做多止损1.366看1.3552。

9.英镑1.6905做多英镑，止损1.6889看1.7026、1.7165

10.美瑞0.9077做多止损0.966看0.9199

11.81.43做多美指，止损81.3看81.59

12.6.17做多美元兑人民币止损6.15看6.19



