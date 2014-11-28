2014年11月28日黄金外汇行情解读
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2014年11月28日黄金外汇行情解读

28 十一月 2014, 03:36
weiliang Li
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博客时间7:22:32本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日金价跌回1187，日线收中阴线，重启下跌旅程，反弹宣告结束，macd＜0，kdj死叉向下，日线看空，四小时显示1187有支撑，macd下跌动能偏弱，kdj看空，日内走势偏空，操作上以高空为主

操作思路上方阻力1192.53、1194.17、1197.95下方支撑1187.10、1178.5、1169.55

1. 黄金白盘1179上方做，止损1176，看1192、1193、1195；

2. 黄金晚盘1193上方上方做，止损1197，看1179、1169；

3. 白银15.99附近做，止损15.87看16.39；

4. 美加1.1328，止损1.1290，看1.1435；

5. 美日118.10，止损117.40118.80；

6. 澳元0.8513，止损0.84420.8598、0.8636

7. 欧元1.2478，止损1.2530看1.2384；

8. 英镑1.5719止损1.5680，看1.5803；

9. 美瑞0.9662，止损0.96970.9609；

10. 美元兑人民币6.149，止损6.136.159、； 

11. 美指88.06多，止损87.6688.43；

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