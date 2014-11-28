2014年11月28日黄金外汇行情解读

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博客时间：7:22:32（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:昨日金价跌回1187，日线收中阴线，重启下跌旅程，反弹宣告结束，macd＜0，kdj死叉向下，日线看空，四小时显示1187有支撑，macd下跌动能偏弱，kdj看空，日内走势偏空，操作上以高空为主。
操作思路：上方阻力1192.53、1194.17、1197.95下方支撑1187.10、1178.5、1169.55；
1. 黄金白盘1179上方做多，止损1176，看1192、1193、1195；
2. 黄金晚盘1193上方上方做空，止损1197，看1179、1169；
3. 白银15.99附近做多，止损15.87看16.39；
4. 美加1.1328做多，止损1.1290，看1.1435；
5. 美日118.10做多，止损117.40看118.80；
6. 澳元0.8513做多，止损0.8442看0.8598、0.8636；
7. 欧元1.2478做空，止损1.2530看1.2384；
8. 英镑1.5719做多，止损1.5680，看1.5803；
9. 美瑞0.9662做空，止损0.9697看0.9609；
10. 美元兑人民币6.149做多，止损6.13看6.159、；
11. 美指88.06做多，止损87.66看88.43；